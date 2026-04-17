Jador și Oana Ciocan au decis să își ofere o nouă șansă și s-au împăcat. Cei doi formează din nou o familie fericită, alături de copilul lor, micuțul Aavram, și au apărut împreună la filmările unui reality-show din Maramureș, spre uimirea fanilor care îi știau separați.

Familia reunită la filmări

După o perioadă agitată, se pare că Jador și-a cerut iertare de la soția lui. Drept dovadă, cântărețul și-a luat întreaga familie la filmările pentru noul său proiect TV din Maramureș. Iar alături de el și de Oana se află și fiul lor, Aavram, care a făcut deliciul tuturor celor prezenți.

Și pentru că sora artistului este și ea prin preajmă, se poate ocupa de nepoțel, lăsându-i pe cei doi să se bucure de momentele lor.

Martorii confirmă iubirea

Prezentă la filmări, Medana Oprea a povestit pentru Click! cum stau lucrurile, de fapt, între cei doi. Ea a confirmat că relația lor pare mai puternică decât oricând.

„Ce minune de copil și ce familie frumoasă! Ei sunt foarte bine împreună! Mai bine ca oricând aș putea spune și ne bucurăm din plin de prezența lor. Eu, personal, am văzut cum o săruta Jador pe Oana și îi spunea că e cea mai frumoasă femeie din lume! Eu nu cred că ei au fost vreodată la un pas de divorț…poate a fost doar ceva de moment, trecător, cum avem fiecare dintre noi, în absolut orice relație. Dar, după ce trec nervii, ne revenim”, a povestit Medana Oprea.

Declarații de dragoste în public

Jador nu s-a sfiit să își arate fericirea după ce s-a împăcat cu soția sa. Ba chiar i-a făcut declarații de dragoste Oanei, spunându-i cât de mult o iubește.

„Nevasta mea e sexy rău, cea mai sexy din România! Te iubesc, nevastă! În prezența iubirii, ne bucurăm de iubire! De dragoste și adorare”, i-a transmis Jador Oanei.

Până la urmă, ce altceva contează?

Un trecut cu despărțiri și promisiuni

V-ați fi așteptat la o împăcare atât de rapidă? Relația celor doi a fost marcată de mai multe despărțiri și împăcări, chiar și după ce au devenit părinții unui băiețel, Aavram, în iunie 2025. Într-una dintre separările recente, cântărețul promitea că va avea grijă de familia lui, indiferent de situație.

„Da, ne-am despărțit. O să am grijă de copilul meu, o să am grijă de familia mea, o să îi dau o casă în care să stea, o să îi dau cel puțin toți banii mei pe lună să crească copilul frumos, toată viața”, spunea Jador în urmă cu puțin timp.

Numai că lucrurile s-au schimbat rapid. Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2024, după ce manelistul a cerut-o în căsătorie pe Oana imediat ce a revenit de la Survivor, la doar câteva luni de la începutul relației lor.