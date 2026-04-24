După împăcarea cu Jador, Oana Ciocan a luat o decizie care i-a uimit pe fani. Soția cântărețului a anunțat că se gândește serios la o pauză de la social media, un adevărat detox digital de două săptămâni, pentru a se reconecta cu sine.

Detox digital de două săptămâni

Totul a pornit de la un videoclip despre efectele nocive ale rețelelor de socializare, pe care Oana l-a distribuit urmăritorilor ei. Ea a explicat de ce simte nevoia unei astfel de schimbări, subliniind că platformele online pot deveni dăunătoare dacă nu sunt folosite corect. E drept că mulți se regăsesc în cuvintele ei.

„Consider că social media, folosită în mod greșit, poate deveni dăunătoare. De multe ori, ne consumă mai mult decât ne dă înapoi… timp, energie, atenție. Din acest motiv cred că este necesară, din când în când, o pauză reală, o deconectare”, a transmis Oana.

„M-am gândit serios”

Iar decizia pare să fie una bine cântărită. Deși nu a stabilit încă o perioadă exactă, Oana a vorbit despre o pauză de două săptămâni, timp în care vrea să observe ce efecte pozitive va avea această deconectare asupra sa. Ba chiar și-a întrebat direct comunitatea ce părere are. V-ați gândit vreodată la o astfel de pauză?

„M-am gândit serios să încerc și eu o astfel de pauză, timp de două săptămâni. Nu am stabilit încă perioada exact, dar știu că vreau să fac asta și sunt curioasă ce efecte pozitive va avea asupra mea. Voi ce părere aveți? Credeți că o astfel de deconectare ajută sau nu?”, a scris Oana Ciocan, pe Instagram.

Jador pregătește o surpriză

În tot acest timp, Jador pare mai decis ca oricând să îi arate Oanei cât de mult o iubește după ce au decis să-și mai dea o șansă. Cântărețul vrea să își ducă familia într-o vacanță binemeritată, dar cu o condiție importantă: fără bone.

„Vreau să o duc undeva pe Oana, în vacanță. Mergem și cu băiețelul nostru, fără el nu plecăm niciodată nicăieri. Noi suntem o familie normală, o familie tradițională, noi nu suntem adepții bonelor”, a declarat Jador.

O familie unită

Împăcarea lor pare, la prima vedere, mai solidă ca niciodată. Cei doi au decis să mai dea o șansă căsniciei, după ce anterior anunțaseră că merg pe drumuri separate. Recent, întreaga familie (inclusiv fiul lor, Avram) a fost văzută în Maramureș, unde Jador filma pentru o emisiune.

Acolo s-au afișat ca o familie fericită și unită.