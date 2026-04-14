Oana Ciocan și Jador s-au împăcat. După ce manelistul anunțase public despărțirea, se pare că cei doi nu au putut sta prea mult timp departe unul de celălalt și au decis să-și mai acorde o șansă. Acum, tânăra a transmis și un prim mesaj emoționant.

Mesajul Oanei și piesa de iertare a lui Jador

La scurt timp după împăcare, Oana Ciocan a postat pe Instagram câteva cuvinte pline de înțeles, traducând celebra expresie în engleză: „Te iubesc până la lună”. Despărțirea lor luase prin surprindere lumea mondenă, iar fanii s-au arătat extrem de dezamăgiți.

Dar gesturile nu s-au oprit aici. Jador i-a dedicat o piesă soției sale, o melodie prin care, practic, își cere scuze pentru orgoliu. El a confirmat direct acest lucru.

„Am lansat o piesă pentru Oana, se numește ‘Orgoliu’. Ea e orgolioasă. Da, cumva îmi cer iertare prin această piesă”, a declarat Jador pentru Spynews.ro.

O poveste de dragoste cu năbădăi

Relația lor nu a fost niciodată una liniară, ba chiar a semănat cu un carusel emoțional. Cei doi s-au îndrăgostit fulgerător și s-au mutat împreună la foarte scurt timp după ce s-au cunoscut. Apoi a venit pe lume și primul lor copil, un băiețel pe nume Avraam.

Numai că, odată cu trecerea timpului, au apărut și tensiunile, certurile și chiar despărțirile temporare, totul culminând cu recenta separare anunțată public. Acum, se pare că au decis să se împace de dragul familiei pe care au construit-o împreună.

Misterul absenței părinților de la nuntă, lămurit

Unul dintre subiectele care au alimentat speculațiile de-a lungul timpului a fost absența părinților lui Jador de la petrecerea de nuntă. S-a spus atunci că Oana nu ar fi pe placul lor. Cum stau lucrurile, de fapt?

Jador a lămurit totul într-un podcast, explicând că motivul este strict de natură religioasă și nu are nicio legătură cu acceptarea soției sale în familie. E drept că explicația lui pune lucrurile într-o altă lumină.

„Nu, n-are treabă (n.r. faptul că părinții lui nu au fost la nuntă, din cauza că nu ar plăcea-o pe Oana). O iubesc foarte mult, ideea e că tata e pastor. Cine e din religia penticostală înțelege clar, că într-un loc unde e alcool și unde lumea fumează…”, a explicat artistul în podcastul lui Bursucu.

La ceremoniile importante au fost prezenți.

„La biserică au fost și la primărie, n-au fost la petrecere. (…) Tot părinții mei sunt, poate să… părinții mei sunt viața mea, nu mă interesează, dacă ei sunt fericiți… contează că n-au fost eu într-o seară unde m-am distrat eu?” a continuat el.

Iar artistul a recunoscut, cu o sinceritate debordantă, că a fost mai bine așa: „Mai bine că nu m-a văzut tata beat în halul ăla, mi-era și rușine. (…) Mai bine că nu m-au văzut mama cu tata beat așa, îmi era și rușine dacă mă vedeau”.