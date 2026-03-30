Actrița Lili Reinhart a dezvăluit fanilor, într-un video pe TikTok, procesul din spatele manichiurii pe care o poartă în noul ei film, Forbidden Fruits. Numai că, dincolo de estetică, unghiile ascund un detaliu… picant, care a stârnit imediat discuții aprinse online, totul pentru a celebra weekendul de lansare al peliculei.

Un secret ascuns în manichiură

Într-un clip care prezintă fiecare pas al transformării, Reinhart a oferit un tur ghidat al manichiurii sale. „Acesta este modul în care am realizat unghiile mele cat-eye pentru filmul Forbidden Fruits,” își începe actrița postarea de pe TikTok.

Dar piesa de rezistență nu e culoarea.

E vorba de altceva. „Apoi i-am spus că vreau două unghii scurte la una dintre mâini,” continuă ea, referindu-se la degetul arătător și cel mijlociu de la mâna dreaptă. Misterul este apoi lăsat să plutească în aer, cu o invitație directă către fani. „Și dacă nu știți de ce, cineva din comentarii vă va spune.” Hai să fim serioși, v-ați prins deja despre ce e vorba, nu?

Pașii pentru un look de „măr glazurat”

Procesul tehnic, realizat se pare de nail artistul ei preferat, Erin Leigh Moffett, a fost la fel de meticulos. Pentru a se asigura că manichiura rezistă pe toată durata filmărilor, primul pas a fost consolidarea. „Am folosit niște geluri de construcție pentru ca unghiile mele să rămână puternice pe parcursul procesului de filmare,” spune actrița.

După pregătire, a urmat culoarea în mai multe straturi. „Apoi am aplicat un strat de roz-roșiatic ca bază. Și apoi am adăugat oja argintie sclipitoare cat-eye peste acel strat roz și am folosit acest mic magnet pentru a obține acel efect cat-eye.”

O manichiură cu tâlc

Iar look-ul final nu a fost deloc întâmplător, ci a fost completat de un ultim strat de ojă. „Apoi am adăugat un roșu de tip jeleu deasupra, așa că arată un fel de mere glazurate în acest moment pentru mine,” explică Lili.

Asemănarea este perfect intenționată. Legătura este directă cu personajul pe care îl interpretează. „…ceea ce este intenționat și potrivit, deoarece numele personajului meu este Apple.”

Filmul „Forbidden Fruits” este descris ca o comedie horror întunecată, o combinație între „The Craft” și „Mean Girls”, unde personajul lui Reinhart, Apple, are o afinitate clară pentru culoarea roșu – de la păr și unghii, până la, ei bine, sânge.