Jador și Oana Ciocan traversează o perioadă dificilă. La mai puțin de un an de când au devenit părinții lui Avraam (născut în iunie 2025), artistul a confirmat că s-au separat. Cei doi nu mai locuiesc împreună, deși încă nu au discutat despre un posibil divorț. V-ați fi așteptat la o astfel de turnură, atât de repede?

Mesaj tranșant pentru Oana Ciocan

După ce a confirmat public separarea, Jador a plusat cu un mesaj direct pentru soția sa, Oana Ciocan (cei doi s-au cunoscut în cadrul emisiunii Survivor România). Fără ocolișuri, artistul a postat pe Facebook o propoziție scurtă și tăioasă. „Ești prea orgolioasă!“, a scris solistul.

„Deja locuim separat”

Într-o declarație pentru Cancan, Jador a oferit mai multe detalii despre situația actuală, insistând că bunăstarea fiului lor este prioritară. E drept că, dincolo de neînțelegeri, amândoi par concentrați pe cel mic. Artistul a explicat clar cum stau lucrurile între el și Oana.

„Eu nu o să despart copilul de mamă niciodată, chiar recent am fost și l-am văzut pe Avraam. Oana este fată ca lumea, nu aș fi făcut copil cu ea dacă nu știam că este responsabilă. Momentan nu am discutat despre divorț, dar deja locuim separat. Ce ne interesează este să-i fie bine copilului nostru”, a spus Jador.

Fratele lui Jador speră la o împăcare

Numai că fratele artistului, Răzvan Dumitrache, este mai optimist. Acesta consideră că despărțirea ar putea fi, de fapt, una temporară și chiar benefică pentru relația celor doi. El crede că există șanse ca Jador și Oana să se împace în viitor.

Lucrurile par să se miște repede.

Iar în tot acest timp, Jador nu a stat pe loc. Până la urmă, viața merge înainte. Artistul a fost deja văzut în compania dansatoarei Cristina Pucean, alimentând și mai mult speculațiile apărute după confirmarea separării.