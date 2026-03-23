Jador și Oana Ciocan, unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbiz, trec printr-o perioadă plină de schimbări. Artistul a confirmat recent că el și soția sa locuiesc separat, deși o decizie legată de divorț nu a fost încă luată în calcul. Prioritatea absolută a celor doi rămâne creșterea fiului lor, Avraam, într-un mediu plin de iubire.

Jador rupe tăcerea: „Nu am discutat despre divorț”

După săptămâni de speculații, Jador a decis să clarifice situația. Într-o declarație directă, artistul a confirmat distanțarea fizică de soția sa, pe care a cunoscut-o în timpul competiției „Survivor”. V-ați fi așteptat la o astfel de turnură? Cert e că artistul pune bunăstarea copilului mai presus de orice neînțelegere.

„Eu nu o să despart copilul de mamă niciodată, chiar recent am fost și l-am văzut pe Avraam. Oana este fată ca lumea, nu aș fi făcut copil cu ea dacă nu știam că este responsabilă. Momentan nu am discutat despre divorț, dar deja locuim separat. Ce ne interesează este să-i fie bine copilului nostru”, a spus Jador.

Recomandari Jador rupe tăcerea despre Oana Ciocan – locuim separat, dar nu vorbim de divorț

Fratele lui Jador crede în împăcare

Iar dacă Jador a fost rezervat în detalii, fratele său, Răzvan Dumitrache, a intervenit pe rețelele sociale cu o perspectivă mult mai optimistă. El este convins că această pauză ar putea fi, de fapt, benefică pentru relația celor doi. Până la urmă, poate că puțin spațiu este exact ce le trebuie.

„Vă dați seama că el o iubește. Și chiar dacă s-au întâmplat niște certuri, sunt copii, o să își revină. Din dragoste te cerți, din dragoste se vor împăca. Le prinde bine o mică pauză. Le va fi dor unul de altul. Când se vor întâlni, se vor iubi cu foc”, a declarat Răzvan.

O pauză benefică, așadar.

Recomandari Olivia Attwood a confirmat despărțirea. S-a mutat singură într-un apartament gol

Fratele artistului a ținut să sublinieze că o relație implică eforturi și că nimeni din exterior nu ar trebui să judece. „O familie este sacrificiu, este totul. Noi nu suntem în familia cuiva să ne dăm cu părerea”, a adăugat el.

Reacția discretă a Oanei Ciocan

În schimb, Oana Ciocan a ales calea discreției. E drept că, în loc de declarații publice (așa cum mulți se așteptau), ea a preferat să se concentreze pe rolul de mamă. Pe contul ei de Instagram, postările sunt dedicate aproape în totalitate momentelor petrecute alături de fiul ei, Avraam.

Într-un mesaj subtil, dar plin de înțeles, Oana a scris despre impactul pe care dragostea maternă îl are asupra unui copil. „Felul în care îl iubești acum îi va defini lumea mai târziu”, a fost mesajul postat de ea, reflectând dedicarea totală pentru fiul său.