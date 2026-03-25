Andreea Popescu a confirmat oficial că a plecat din penthouse-ul evaluat la 4 milioane de euro, unde a locuit alături de Rareș Cojoc și copiii lor. După un divorț amiabil, desfășurat la notar, vedeta s-a mutat deja într-o nouă locuință și a oferit primele declarații despre această schimbare majoră din viața ei.

O nouă viață, o nouă casă

Deși mulți s-ar fi așteptat ca Rareș Cojoc să fie cel care părăsește căminul conjugal, lucrurile stau puțin diferit. Andreea a fost cea care și-a făcut bagajele, o decizie normală având în vedere că penthouse-ul a fost cumpărat de tatăl lui Rareș. Acum, vedeta și copiii s-au stabilit într-un apartament dintr-o zonă de lux a Capitalei.

Contactată, ea a confirmat mutarea și pare că se adaptează bine la noul statut. „Da, m-am mutat! M-am mutat într-un apartament foarte frumos, într-o zonă foarte frumoasă și sunt bine. Am și postat de acolo cu Ioachim, sunt în proces de adaptare și sunt ok”, a declarat Andreea Popescu pe rețelele de socializare.

Recomandari Rareș Cojoc, primul mesaj după divorțul de Andreea Popescu după 10 ani de căsnicie

Cum s-a împărțit averea?

V-ați întrebat cum de nu a existat un scandal pe avere, mai ales că la mijloc sunt sume uriașe? Ei bine, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat un contract prenupțial înainte de căsătorie. Vedeta a vorbit deschis despre acest subiect în trecut, explicând că i se pare un gest de normalitate, dat fiind că averea provine din munca socrilor săi.

Ea a recunoscut că Rareș provine dintr-o familie extrem de înstărită și că era firesc ca aceștia să-și protejeze bunurile. „Socrul meu a muncit toată viața lui, împreună cu soacra mea. Cum ar fi fost ca în cazul unui divorț, eu să beneficiez de munca oamenilor? Nu este corect, nu este normal”, declara Andreea în urmă cu ceva timp.

Afacerile de milioane ale lui Rareș Cojoc

Rareș Cojoc este implicat în mai multe afaceri profitabile, din domenii variate, de la vânzări online la imobiliare și tehnologie. Cifrele, e drept, vorbesc de la sine. Firma R&A Atelier SRL, care se ocupă de vânzări online, a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 1,2 milioane de lei.

Recomandari Andreea Popescu și Rareș Cojoc divorțează la notar după 10 ani de căsnicie

Iar lista continuă. În compania DAFCOCHIM SRL, unde este asociat, încasările au ajuns la 2,8 milioane de lei. O altă firmă, Spatiu Comercial Vitan SRL (care se ocupă cu închirierea de spații), a depășit 1,4 milioane de lei. În domeniul tehnologiei, BEEFAST Technology SRL a avut venituri mai modeste, de circa 92.000 de lei.

Imperiu de familie și proiecte imobiliare

Puterea financiară a familiei este consolidată de tatăl lui Rareș, Liviu Iuliu Cojoc, un om de afaceri cunoscut, prezent încă din 2011 în Top 500 miliardari.

Acesta controlează aproximativ zece companii din sectoare diverse, precum comerțul cu combustibili, agricultură, imobiliare și servicii medicale. Pe lângă afacerile familiei, Rareș Cojoc a intrat puternic și în dezvoltare imobiliară. Împreună cu fiul fostului șef Oltchim, Constantin Roibu, a participat la dezvoltarea unui proiect rezidențial evaluat la 10-11 milioane de euro, care include 161 de apartamente.