Sarah Jessica Parker, iconica actriță din „Sex and the City”, a împlinit pe 25 martie vârsta de 61 de ani și continuă să afișeze un ten impecabil. totusi, rutina sa de îngrijire este una minimalistă și include un obicei care stârnește controverse în lumea frumuseții, totul pornind de la modul în care se demachiază.

Demachierea cu șervețele de 1,99 lire

Prezentă în podcastul lui Caroline Hirons, estetician și proprietar al brandului de cosmetice Skin Rocks, actrița a vorbit deschis despre ritualul său. Și, stai puțin, lucrurile nu sunt deloc cum te-ai aștepta de la un star de la Hollywood. „Când intru în baie, primul lucru pe care îl fac este să-mi dau jos genele false și să mă demachiez”, a povestit Sarah Jessica. Apoi a dezvăluit un detaliu surprinzător. „Folosesc șervețele demachiante fără parfum de la Boots, care costă în jur de 1,99 lire, pentru a-mi îndepărta tot machiajul. Le folosesc pentru că mi-e teamă că acea cantitate de ulei sau produs pe care o port va înfunda chiuveta.”

„Folosesc orice săpun. Chiar nu-mi pasă”

Iar surprizele nu se opresc aici. După pasul cu șervețelele, urmează curățarea propriu-zisă a tenului, un moment care pentru multe femei este esențial. Nu și pentru SJP. „Apoi îmi spăl fața temeinic. Unii oameni sunt puțin ezitanți când spun că folosesc săpun, pentru că curățarea feței este o chestiune foarte serioasă pentru mulți, dar nu-mi pasă”, a mărturisit actrița. Inspirația pare să vină chiar de la soțul ei, Matthew Broderick, cu care are trei copii: James Wilkie, 23 de ani, și gemenele Tabitha Hodge și Marion Loretta, 16 ani.

„Soțul meu folosește un simplu calup de săpun și are o piele frumoasă. Aproape că mă înfurie, pentru că el nici măcar nu se machiază și totuși are o piele perfectă. Așa că, sincer, folosesc orice săpun. Chiar nu-mi pasă.”

O abordare neconvențională, e drept.

Ce spun experții despre șervețele

Numai că, deși rutina aceasta funcționează pentru ea, specialiștii din industrie nu sunt tocmai de acord. Nichola Joss, expert în îngrijirea pielii la Sanctuary, a explicat anterior care sunt riscurile. „Șervețelele faciale tind să fie puțin agresive pe piele, deoarece trag și întind pielea atunci când sunt trecute pe față”, a avertizat ea. V-ați fi gândit vreodată la asta?

Efectele negative nu se opresc aici. „Tragerea și întinderea pielii pot cauza ulterior îmbătrânire prematură și pot stresa pielea. si, adesea ingredientele șervețelelor faciale sunt concentrate pe șervețel, ceea ce poate usca și pielea.”

Filosofia simplității

Dincolo de controverse, actrița din „And Just Like That” are o filosofie clară și asumată atunci când vine vorba de frumusețe. Într-un interviu exclusiv, ea a subliniat că preferă eficiența în detrimentul ritualurilor complicate. „De obicei, fac cel mult două lucruri”, a spus ea, adăugând: „Din când în când, adaug un al treilea element.”

totul se rezumă la două cuvinte cheie. „Simplitate și eficacitate. Am o mare admirație pentru femeile care fac nouă pași dimineața și seara (o rutină tot mai populară în social media), dar este ceva pentru care nu am răbdare. Nu înțeleg de ce cerem asta de la femei; tot timpul nostru este valoros.”