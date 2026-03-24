Fostul portar al naționalei, Florin Prunea, își testează limitele la 57 de ani în show-ul Desafio: Aventura de la PRO TV. Participarea sa vine într-un moment de reinventare personală, după un divorț care a pus capăt unui mariaj de 30 de ani și găsirea unei noi iubiri.

Revanșa simbolică din Desafio

Iar competiția îi aduce în față o provocare cu o încărcătură emoțională uriașă. La mai bine de 30 de ani de la celebrul meci cu Suedia de la FIFA World Cup din 1994, Prunea are șansa unei revanșe simbolice. „Suedezii sunt coșmarul vieții mele”, spunea el în edițiile trecute, după ce a primit chiar și un cartonaș roșu de la arbitrul suedez al competiției.

Acum, însă, lucrurile stau puțin diferit.

Fostul portar al naționalei României va intra în ring chiar împotriva lui Nick, arbitrul suedez care conduce jocul de salvare. V-ați fi gândit la un asemenea scenariu? „De când aștept momentul ăsta”, a spus Florin Prunea înainte de confruntarea directă, încurajat de ceilalți concurenți care îi făceau galerie ca pe stadion.

O legendă a fotbalului românesc

Născut pe 8 august 1968, în București, Florin Prunea este un nume de referință în fotbalul autohton. A fost portar de bază al naționalei la Campionatele Mondiale din 1994 și 1998, demonstrând un profesionalism desăvârșit. Cariera sa la nivel de club a început la Dinamo București, dar a atins apogeul în 1991, când a cucerit titlul de campion al României și Cupa României alături de FC Universitatea Craiova. Pe parcursul carierei, a acumulat o experiență internațională valoroasă, jucând în Turcia, Bulgaria și Grecia.

Lupta pentru a deveni tată

Dincolo de terenul de fotbal, viața personală a lui Prunea a fost plină de provocări. Fostul sportiv a fost căsătorit timp de aproape trei decenii cu Lidia, alături de care a dus o luptă lungă pentru a-și îndeplini visul de a avea un copil. Într-o declarație din 2015, acesta mărturisea cu sinceritate eforturile depuse. „Eu și soția mea am făcut tot ce a fost omenește posibil pentru a avea un copil. Până la urmă, am luat decizia să înfiem. Am fost norocoși că am reușit s-o adoptăm pe Andra Iulia”.

Divorț discret și o nouă iubire controversată

Numai că mariajul îndelungat a fost zdruncinat de un episod dificil. Într-un moment de sinceritate, Florin Prunea a recunoscut că și-a înșelat soția, iar vestea a ajuns la Lidia prin intermediul televiziunii. În ciuda anilor petrecuți împreună, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, divorțul având loc în mare discreție.

După despărțirea de Lidia, fostul portar a început o nouă relație cu Lăcrămioara Ursu. Hai să vedem, cine este noua parteneră? Originară din Iași, Lăcrămioara este o figură descrisă ca fiind controversată în politică, fiind implicată în trecut într-un scandal legat de diploma sa de studii (obținută în Republica Moldova). Potrivit unor surse, povestea lor de dragoste ar fi început chiar înainte de finalizarea divorțului. Prunea a oficializat relația în noiembrie 2025, postând imagini cu ea pe rețelele de socializare. În prezent, Lăcrămioara Ursu îl sprijină pe Florin Prunea în gestionarea prezenței sale online, în timp ce acesta se dedică filmărilor pentru Desafio: Aventura.