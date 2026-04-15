Valerie Lee, una dintre ultimele supraviețuitoare ale distribuției filmului clasic „Vrăjitorul din Oz” din 1939, s-a stins din viață la 94 de ani. Anunțul a fost făcut de istoricul Stephen Cox, care a confirmat decesul în cartierul Reseda din Los Angeles.

De la școala de dans la Munchkinland

Născută Valerie Shepard pe 14 decembrie 1931, în Los Angeles, actrița a fost distribuită în celebra producție pe când avea doar șapte ani. Împreună cu alți copii de la Școala de Dans Bud Murray, a primit un rol de Munchkin, ba chiar și-a sărbătorit ziua de naștere pe platourile de filmare ale MGM din Culver City. În debutul ei necreditat, a dansat în scena iconică din Munchkinland, alături de Judy Garland, interpreta lui Dorothy.

O carieră scurtă, dar memorabilă

După succesul uriaș al filmului, Valerie Lee a continuat să joace în mai multe scurtmetraje comice din seria „Our Gang”, produse între 1939 și 1944. Printre acestea se numără „Time Out for Lessons”, „Ye Olde Minstrels”, „Doin’ Their Bit”, „Benjamin Franklin, Jr.”, „Election Daze” și „Dancing Romeo”. Și, stai puțin, v-ați fi gândit că a revenit pe ecran chiar în 2024? E drept că a făcut-o în documentarul TV „Mysteries of Oz: 85 Questions Answered”, dedicat poveștilor din culisele filmului.

Ultimele legături cu magia din Oz

Autorul Stephen Cox, care a documentat istoria Munchkinilor timp de decenii în volumul „The Munchkins of Oz”, a subliniat importanța actriței în păstrarea memoriei producției. El a fost cel care a transmis un mesaj emoționant.

„Valerie a fost una dintre ultimele legături vii cu magia originală a Vrăjitorului din Oz. A păstrat mereu cu drag amintirile din copilărie și bucuria de a fi făcut parte din acel univers”, a declarat Cox.

Înainte de moartea ei, doar trei persoane implicate în producția filmului mai erau în viață: Valerie Lee, Priscilla Montgomery Clark (96 de ani) și Caren Marsh Doll.

O coincidență emoționantă

Cu doar câteva zile înainte de decesul lui Lee, o altă membră a echipei de producție, Caren Marsh Doll, a împlinit venerabila vârstă de 107 ani. Marsh Doll a fost dublura lui Judy Garland în scenele de dans (picioarele ei apar în celebra secvență în care Dorothy își lovește călcâiele), având 19 ani la momentul filmărilor.

Cu ocazia aniversării acesteia, Cox a oferit o altă declarație plină de încărcătură.

„Să știu că încă mai există oameni care au fost acolo, pe platou, este un miracol. Suntem martori ai unei epoci care nu se va mai întoarce”.

Dincolo de ecran, Valerie Lee a avut o viață personală împlinită. A fost căsătorită timp de peste 50 de ani cu Robert Haynes, care a murit în 2002. Cei doi au avut împreună trei copii: Elise, Sharon și Larry.