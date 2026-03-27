Patrizia Reggiani, acum în vârstă de 77 de ani, a fost surprinsă recent pe străzile din Milano, într-un scaun cu rotile, la ani buni după ce a executat 18 ani de închisoare pentru asasinarea fostului ei soț, moștenitorul imperiului Gucci. Supranumită „Văduva Neagră”, fosta „Lady Gucci” a încercat să se ferească de paparazzi, renunțând la plimbare și urcând într-o mașină.

De la Lady Gucci la divorț

Patrizia Reggiani s-a căsătorit cu Maurizio Gucci în 1972, după doi ani de relație. Au devenit rapid un cuplu emblematic în cercurile mondene din Milano și Manhattan, socializând frecvent cu personalități precum Jackie Kennedy Onassis. Viața lor era una de un lux orbitor, cu locuințe în New York, o fermă în Connecticut și vacanțe pe insule private cu iahtul personal, botezat „Mauizia”. Au avut împreună două fiice, Alessandra și Allegra.

Dar, cum se întâmplă nu de puține ori, povestea s-a destrămat. În 1985, Maurizio i-a spus că pleacă într-o călătorie de afaceri și nu s-a mai întors niciodată, trimițând un prieten să-i comunice că mariajul s-a încheiat. Divorțul, finalizat abia în 1994, a fost unul anevoios. Când Maurizio i-a oferit 2,5 milioane de euro și o pensie anuală de 650.000 de euro, ea a respins oferta, numind-o „un bol de linte”. În final, a obținut 1,5 milioane de dolari anual pe viață, dar a pierdut dreptul de a folosi numele Gucci, o lovitură pe care apropiații spun că a resimțit-o mai puternic decât pierderea soțului.

O crimă care a șocat Italia

Pe 27 martie 1995, la doar un an după finalizarea divorțului, Maurizio Gucci a fost împușcat mortal de un asasin plătit. În timp ce intra în clădirea biroului său din Milano, un bărbat bine îmbrăcat a tras două focuri în spatele și umărul său, înainte de a-l executa cu un glonț în față.

Acțiunile Patriziei de după crimă au ridicat imediat suspiciuni. La doar trei ore de la asasinat, ea a depus o cerere legală pentru a o evacua pe iubita lui Maurizio, Paola Franchi, din apartamentul acestuia.

„Eram plină de furie”

Într-un interviu acordat The Guardian în 2016, Patrizia a recunoscut resentimentele pe care le avea. „Eram furioasă pe Maurizio pentru multe lucruri în acea perioadă”, a declarat ea. „Dar mai ales pentru asta. Pierderea afacerii de familie. A fost o prostie. Un eșec. Eram plină de furie, dar nu puteam face nimic.” Vânzarea Gucci în 1993 către o firmă de investiții din Bahrain a fost, se pare, picătura care a umplut paharul.

V-ați gândit vreodată ce se ascunde în spatele unei astfel de decizii? Dincolo de afaceri, gelozia personală juca un rol major. Paola Franchi, partenera lui Maurizio la acea vreme, a povestit despre teroarea prin care treceau. „Patrizia ne urmărea”, a spus Franchi. „Suna frecvent, îl jignea și îl amenința cu moartea.”

Și mai șocantă a fost declarația ulterioară a Patriziei despre momentul în care a aflat de moartea fostului soț: „Eram foarte fericită pentru că toate problemele mele dispăruseră”.

Condamnată la 29 de ani de închisoare

Iar ancheta a bătut pasul pe loc mai bine de un an, poliția neavând dovezi directe care să o lege pe Patrizia de crimă. Totul s-a schimbat în ianuarie 1997, după un denunț anonim. Informatorul a dezvăluit că o complice se lăudase că a aranjat asasinatul împreună cu Pina Auriemma, prietena apropiată și clarvăzătoarea Patriziei.

Numai ca de aici, lucrurile s-au precipitat. Autoritățile au organizat o operațiune sub acoperire, iar Patrizia și cei patru complici (Auriemma, persoana care a angajat asasinul, șoferul de fugă și asasinul propriu-zis) au fost interceptați telefonic în timp ce discutau despre crimă. Procesul, care a început în mai 1998, a durat cinci luni. Avocații au încercat să argumenteze că Patrizia avea probleme psihice după o operație pe creier din 1992 și că fusese șantajată de Auriemma. Juriul nu a fost convins.

În noiembrie 1998, toți au fost găsiți vinovați de omor cu premeditare. Patrizia Reggiani a primit o sentință de 29 de ani de închisoare, din care a executat 18.