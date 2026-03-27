Taylor Swift a întors toate privirile la iHeartRadio Music Awards pe 26 martie, unde a apărut cu un breton proeminent, coafat într-o parte. Look-ul este o trimitere directă la coafura pe care artista o purta acum un deceniu, în 2016, semnalând o nouă eră stilistică sau, poate, ceva mai mult.

Un look de acum un deceniu

Părul artistei a fost aranjat elegant, pe jumătate prins, pe jumătate lăsat liber, cu șuvițe care îi încadrau fața și un breton dat într-o parte. Rochia a fost o creație personalizată Wiederhoeft, o piesă mini cu corset, într-o nuanță verde-spumă-de-mare și cu aplicații argintii pe bust. Și pentru a completa totul, Taylor a ales pantofi Jimmy Choo și un machiaj natural, în tonuri de piersică, renunțând la rujul roșu care a consacrat-o.

Coafura pare să facă referire directă la bobul ei blond platinat și bretonul într-o parte pe care l-a etalat la Met Gala din 2016 (cu tema Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology). Atunci, ea a purtat o rochie argintie cu paiete Louis Vuitton, cu un model ce imita pielea de șarpe metalizată, panouri de piele și decupaje laterale îndrăznețe. Iar ținuta a fost completată de sandale negre cu toc înalt, stil gladiator.

Ce spun specialiștii

Hai să vedem ce zice un expert. Coaforul Michael Douglas a vorbit despre trendul bretonului, care pare să domine primăvara anului 2026. „Marea majoritate a oamenilor au un breton concav care se integrează în straturi sau într-o gradație în jurul feței, coborând spre maxilar sau bărbie. Acest lucru creează o contopire a bretonului cu restul coafurii,” a explicat el.

Numai că lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de potrivire. Michael a menționat că un breton deconectat de părul lung nu se potrivește oricui, dar nu e vorba doar de forma feței. „Nu mă interesează cu adevărat formele feței, ci mai degrabă trăsăturile feței cuiva,” a precizat el. „Un astfel de look necesită adesea trăsături delicate, un nas micuț și o gură mică. Acestea fiind spuse, sunt un mare adept al ideii de a le permite oamenilor să aibă ceea ce își doresc, așa că, în acest sens, se poate potrivi oricui – nu-mi place ideea că există ceva ce nu se potrivește cuiva. Dacă îl vrei, poartă-l!”

Mesajul ascuns pentru fani

Deși bretonul lui Taylor părea să canalizeze era ei din 2016, mulți fani au speculat că nuanța rochiei și machiajul discret au servit drept un „Easter egg”. Cum vine asta? Ei bine, indiciul ar sugera că următoarea ei lansare ar putea fi o reînregistrare a albumului său de debut, „Taylor Swift”.

Fanii au intrat imediat în alertă.

Dar ce legătură are asta cu muzica ei, vă întrebați? Totul se leagă de o victorie uriașă pe care artista a obținut-o recent.

O victorie personală uriașă

În mai 2025, Taylor a anunțat că deține acum drepturile asupra întregii sale muzici, a filmelor de concert, a videoclipurilor, a graficii albumelor și a melodiilor nelansate. Printr-o scrisoare adresată fanilor pe site-ul său, Taylor a dezvăluit că a răscumpărat controlul asupra primelor sale șase albume, care fuseseră anterior achiziționate de Shamrock Capital.

„Să spun că acesta este cel mai mare vis al meu devenit realitate ar fi, de fapt, o exprimare destul de rezervată,” a scris ea în scrisoarea către fani.

Artista a continuat, mulțumindu-le direct celor care au făcut posibil acest lucru. „Sprijinul pasionat pe care l-ați arătat acelor albume și povestea de succes în care ați transformat The Eras Tour sunt motivele pentru care am putut să-mi răscumpăr muzica. Nu vă pot mulțumi îndeajuns pentru că m-ați ajutat să mă reunesc cu această artă căreia i-am dedicat viața, dar pe care nu am deținut-o niciodată până acum,” a adăugat ea.