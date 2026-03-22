Cillian Murphy, proaspăt laureat cu Oscar în 2024 pentru rolul din „Oppenheimer”, se întoarce în pielea legendarului Thomas Shelby. Actorul irlandez a făcut dezvăluiri despre provocările și satisfacțiile revenirii pentru filmul „Peaky Blinders: Bărbatul nemuritor”, care continuă povestea la șase ani de la finalul serialului de pe Netflix.

O alegere surprinzătoare după Oscar

După aproape trei decenii de carieră, cu roluri în filme ca „După 28 de zile” sau „Inception”, și după ce a câștigat cele mai mari premii din industrie (Oscar și BAFTA), ai zice că Murphy ar alege orice alt proiect. Dar ce îl face pe un actor aflat pe culmile gloriei să revină la un rol mai vechi? Răspunsul pare să fie legat de o nevoie de reîntoarcere la rădăcini. Gui Heeley, un apropiat al producției, explică decizia. „După ce a câștigat Oscarul, putea să facă orice și‑ar fi dorit”, spune el. „Și totuși, și-a dorit să revină. A fost ceva care i‑a adus liniște. I‑a dat încrederea necesară pentru a‑l regăsi pe Tommy Shelby.”

Transformarea nu e deloc simplă

Să redevii liderul clanului Shelby nu e ca și cum ai schimba o haină. E un proces complex, care cere timp și dedicare. Cillian Murphy nu se joacă atunci când vine vorba de pregătire. „Nu sunt genul de actor care apare, își pune costumul și e gata de filmare”, a mărturisit Murphy. El are nevoie de o perioadă de acomodare pentru a intra din nou în mintea personajului.

„Am nevoie de câteva luni ca să reintru în starea mentală potrivită și să regăsesc fizic personajul. Dar, după atâția ani, [Tommy] începe să conducă singur mașina. Îmi iau mâinile de pe volan și totul devine puțin subconștient.”

O legătură profundă, pe bune.

Iar această conexiune devine aproape mistică. „Cred că atunci când ai interpretat un personaj atât de mult timp, ajungi, într‑un fel, să faci un schimb de atomi cu el.”

Un personaj frânt, într-un purgatoriu personal

Filmul „Peaky Blinders: Bărbatul nemuritor” îl găsește pe Thomas Shelby într-o nouă etapă a vieții, una marcată de traumele trecutului. Cum vine asta? Păi, hai să vedem ce spune chiar actorul. „A traversat, probabil, cea mai turbulentă perioadă a secolului XX: două războaie mondiale și tot ce a urmat, iar viața lui personală, după cum știm, nu a fost niciodată simplă”, explică Murphy. Noul capitol îl prezintă pe Tommy într-o stare vulnerabilă.

Și nu e deloc o imagine optimistă. „Când îl regăsim, este la fel de frânt ca întotdeauna, ia medicamente și rătăcește într-un fel de purgatoriu pe care și l-a construit singur, în casa aceea veche și imensă. Se află într-un fel de zonă de tranziție: nu trăiește cu adevărat, dar nici nu e cu totul pierdut”.

Oglinda timpului

Revenirea la acest rol aduce cu sine și provocări fizice, inevitabile odată cu trecerea anilor. Numai că Murphy vede acest aspect ca pe un strat suplimentar de profunzime adăugat poveștii. Evoluția sa ca actor se reflectă direct în maturizarea personajului.

Conexiunea dintre cei doi este cimentată de trecerea timpului, un factor pe care actorul îl recunoaște deschis. „Cel mai clar lucru este că a îmbătrânit, la fel cum am îmbătrânit și eu”.