Loredana Groza trece din nou prin momente extrem de dificile. La doar câteva luni după decesul tatălui său, Vasile Groza, artista a anunțat pierderea unchiului său, Nenea Ionel, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare care a emoționat pe toată lumea.

O lume întreagă, dispărută odată cu el

Pentru Loredana, unchiul său nu a fost doar o simplă rudă. A fost un pilon, un simbol al copilăriei și al rădăcinilor de care artista este atât de mândră. Iar cuvintele sale descriu cel mai bine profunzimea acestei pierderi.

„Astăzi l-am condus pe ultimul drum pe Nenea Ionel… unchiul meu drag… Odată cu el a dispărut o lume, o lume în care am copilărit, am crescut mândră de rădăcinile mele de țărani răzeși, care au luptat pentru Ștefan cel Mare și, drept răsplată, acesta le-a dat pământ”, a scris Loredana pe Instagram. Mesajul continuă cu amintiri vii de la țară, despre lecții de viață care, la prima vedere, par simple, dar care au format-o ca om. „Pământ pe care am învățat de la Nea Ionel să-l iubesc și să-l respect. M-ai învățat să dau cu sapa, să secer grâul cu secera, să păzesc harbujii, să ies cu vacile la păscut, m-ai învățat că munca înnobilează, nu te coboară, oricare ar fi ea, atunci când o faci cu dăruire totală, fără să aștepți nimic la schimb…”

Decesul neașteptat, în zi de Paște

Dispariția lui Nenea Ionel a venit brusc, într-o zi cu o încărcătură spirituală aparte, chiar de Paște. Loredana a amintit și de ospitalitatea proverbială a unchiului său, un om simplu, dar cu o inimă mare, a cărui gospodărie era mereu deschisă pentru oricine îi trecea pragul.

Dar cum gestionezi o astfel de durere când ești mereu pe fugă? Artista recunoaște cu sinceritate un regret profund.

„Niciodată nimeni nu pleca din bătătura ta fără să fie omenit și fără să guste din celebrul tău vin negru din via de la Corboaia. Ai plecat pe neașteptate, într-o zi de Paște, când cerurile sunt deschise! Să-ți fie calea luminată și lină după o viață de sacrificii și suferință… să te întâlnești acolo sus cu toți cei din neamul nostru, Palade… și să dați o petrecere în rai cu vin negru de la Corboaia… Iartă-mă că n-am stat mai mult cu tine în ultimii ani, tot timpul pe fugă cu treburi care păreau importante. Îți mulțumesc, Nenea Ionel! Te voi iubi mereu… Odihnește-te în pace!”, a continuat vedeta în postarea sa.

Promisiunea făcută la despărțire

Dincolo de durere și de regretul că programul încărcat (o realitate pentru mulți dintre noi, hai să fim serioși) a împiedicat-o să petreacă mai mult timp alături de el în ultima perioadă, Loredana Groza face o promisiune solemnă.

O promisiune că amintirea și învățăturile lui Nenea Ionel nu vor fi uitate.

„Îți promit că am să port în suflet tot ce m-ai învățat, iar amintirea ta va rămâne mereu vie”, a încheiat artista mesajul, vizibil afectată de pierderea suferită.