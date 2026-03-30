Lino Golden este din nou un bărbat însurat. La doar un an de la divorțul de Delia Salchievici, artistul a ajuns în fața ofițerului Stării Civile alături de Diana, iubita pe care a cerut-o de soție acum două luni într-un cadru de vis, la New York.
Cununie civilă cu smoching pentru cățel
Evenimentul a avut loc în acest weekend, într-un cadru restrâns. Diana a ales o rochie mini, albă, cu bretele și un decolteu generos, în timp ce Lino a optat pentru un costum negru, clasic. Dar, hai să fim serioși, cine a furat cu adevărat spectacolul?
Patrupedul familiei.
Acesta a fost și el pregătit de ceremonie, fiind îmbrăcat într-un smoching elegant cu papion. Vestea cea mare a fost dată, cum altfel, pe Instagram, unde cei doi au postat o serie de fotografii de la eveniment. Diana i-a lăsat un comentariu simplu, dar plin de emoție: „Te iubesc”, iar răspunsul artistului nu a întârziat: „Eu mai mult”.
O cerere ca-n filme, în Times Square
Și totul s-a întâmplat foarte repede. Cererea în căsătorie a avut loc în luna ianuarie a acestui an, în timpul unei vacanțe la New York. Artistul a pregătit un moment spectaculos chiar în inima orașului, în Times Square. Pe un panou uriaș a apărut mesajul: „Diana, vrei să te căsătorești cu mine?”.
Numai că Lino nu s-a oprit aici (așa cum era de așteptat), ci a îngenuncheat și i-a adresat iubitei sale întrebarea direct. Luată complet prin surprindere, Diana a răspuns cu un mare „DA”.
Un an de la divorțul de Delia Salchievici
Pentru Lino Golden, aceasta este a doua căsătorie. El a mai fost căsătorit cu Delia Salchievici, de care a divorțat anul trecut. Despărțirea lor a luat pe multă lume prin surprindere, deoarece nu se știa că ar exista probleme în relația lor.
Deși la început au fost discreți, fosta soție a artistului a clarificat ulterior motivele. E drept că nu a fost vorba despre infidelitate. Delia a precizat că dragostea dintre ei s-a stins treptat și au decis să meargă pe drumuri separate după ce au realizat că nu mai sunt compatibili.