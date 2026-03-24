Andreea Popescu și Rareș Cojoc au decis să pună capăt căsniciei după mai bine de un deceniu de relație. Cei doi au ales calea amiabilă, la notar, având la dispoziție 30 de zile (o perioadă legală de reflecție) pentru a se răzgândi. Partajul averii este, se pare, deja simplificat de un contract prenupțial semnat la începutul relației.

Despărțire discretă, pentru binele copiilor

Fără scandaluri și acuzații publice, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au ales să se despartă în condiții decente. Procedura se desfășoară la notar, nu în instanță, chiar dacă la mijloc sunt trei copii și o avere considerabilă. Ei au ales să se înțeleagă verbal în privința detaliilor esențiale.

Astfel, custodia va fi comună, iar programul de vizită flexibil. Până la urmă, amândoi au decis să păstreze o relație apropiată de dragul copiilor, asigurându-se că acestora nu le va lipsi nimic.

Contractul prenupțial care a simplificat totul

V-ați fi așteptat la un partaj complicat, având în vedere averea familiei Cojoc? Ei bine, lucrurile stau mult mai simplu. Un contract prenupțial, semnat cu ani în urmă, a protejat bunurile familiei lui Rareș, iar Andreea a fost de acord cu termenii încă de la început. Chiar ea a explicat, înainte de divorț, de ce a acceptat acest aranjament, considerându-l o dovadă de iubire și corectitudine.

„Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu de vedere, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima da. Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, declara Andreea Popescu la Antena Stars.

Zvonuri de infidelitate și nefericire

Dar cum s-a ajuns, pe bune, aici? Decizia divorțului nu a venit, se pare, peste noapte. În repetate rânduri, bruneta a vorbit public despre nefericirea din căsnicie, lăsând să se înțeleagă că se simte mai mult singură și că soțul ei își împarte o bună parte din viață cu o altă femeie: partenera lui de dans.

Imediat după divorț, au apărut acuzații de infidelitate.

Iar Andreea a fost ulterior asociată cu Dan Alexa, despre care s-a scris că ar fi fost cel în brațele căruia și-a găsit alinarea. Niciunul dintre cei doi soți nu a făcut declarații despre aceste zvonuri, alegând să rămână discreți și să se concentreze pe creșterea celor trei copii pe care îi au împreună.