Lumea filmului este în doliu. Actorul britanic John Nolan, cunoscut pentru rolurile din filmele lui Christopher Nolan, precum „Batman” și „Dunkirk”, s-a stins din viață la 85 de ani. Vestea morții sale, confirmată de publicația locală Stratford‑upon‑Avon Herald, lasă în urmă o carieră de peste șase decenii și o familie profund îndurerată.

O carieră de peste șase decenii

Născut pe 22 mai 1938, John Francis Nolan a fost un nume respectat în industrie, nu doar pentru aparițiile sale pe marile ecrane, ci și pentru colaborările constante cu faimoșii săi nepoți, regizorii Christopher și Jonathan Nolan. Dincolo de actorie, Nolan a fost și regizor și lector la Stratford College. Acolo era apreciat pentru talentul său pedagogic, având capacitatea rară de a explica, cu aceeași pasiune, atât un monolog shakespearian complex, cât și tehnica unui swing de golf.

Mesajul emoționant al soției sale

Văduva actorului, actrița Kim Hartman, a transmis un mesaj personal și plin de căldură, care surprinde esența omului John Nolan. Ea l-a descris ca fiind „un spirit liber, care a știut întotdeauna ce își dorește și a acționat în propriile sale condiții; singurul gânditor cu adevărat original pe care cred că l-am cunoscut vreodată. Articulat, inteligent și cu un spirit anarhic, era mereu dispus să vadă ambele părți ale unui argument.”

Dar portretul nu se oprește aici.

„A fost, si, cea mai bună persoană pe care am cunoscut-o – și animalele îl iubeau! John a fost un profesor popular și talentat… și a fost devotat familiei sale,” a continuat Kim Hartman. Actorul avea doi copii, Miranda și Tom, și doi nepoți, Dylan și Kara.

Rolurile din filmele nepoților săi

Pentru mulți cinefili, chipul lui John Nolan este inseparabil de universul creat de nepoții săi. A interpretat rolul lui Douglas Fredericks, un membru important din consiliul Wayne Enterprises, atât în „Batman Begins”, cât și în „The Dark Knight Rises”. V-ați fi gândit vreodată că veteranul orb care îi întâmpină pe soldați la întoarcerea acasă în „Dunkirk” este chiar unchiul regizorului? A fost un cameo memorabil.

Iar în televiziune, a avut un rol central în serialul „Person of Interest”, unde l-a jucat pe antagonistul John Greer, un personaj introdus în sezonul al doilea și prezent până la finalul seriei, în 2016.

Ultima apariție și reacțiile fanilor

Chiar și la 85 de ani, Nolan era încă activ. Ultimul său rol a fost cel de Speaker of the High Council în viitoarea producție „Dune: Prophecy”. Pe rețelele sociale, fanii i-au adus un ultim omagiu, amintind de momentele care i-au marcat.

„A fost un villain grozav în Person of Interest. R.I.P.”, a scris un admirator.

Un altul a subliniat impactul său chiar și în roluri mici: „A avut doar câteva replici în Dunkirk, dar a fost preferatul meu.”

Numai că legătura sa cu filmele lui Christopher Nolan este chiar mai veche decât își amintesc mulți. Un fan a punctat un detaliu important: „A apărut încă din primul film al lui Chris, Following.”