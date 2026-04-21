Chef Sorin Bontea a pierdut unul dintre procesele intentate de Antena 1, după plecarea de la emisiunea „Chefi la cuțite”. Tribunalul Bucureşti a hotărât că fostul jurat trebuie să plătească despăgubiri de 100.000 de euro către postul TV. Numai că decizia nu este încă definitivă.

Despăgubiri și cheltuieli de judecată

Concret, instanța a decis ca Sorin Bontea să achite suma de 100.000 de euro către Antena Group. Plata se va face în lei, la cursul valutar BNR din ziua respectivă. Iar la acest debit principal se adaugă și o dobândă legală penalizatoare, calculată pentru perioada începând cu 4 noiembrie 2023 și până la momentul achitării efective.

Pe lângă asta, celebrul bucătar mai are de plătit și 8.575 de lei cheltuieli de judecată, sumă ce reprezintă taxa de timbru.

E drept că Sorin Bontea are o cale de atac. Poate face apel în termen de 30 de zile la Curtea de Apel pentru a contesta hotărârea.

De la ce a pornit totul

Dar cum s-a ajuns aici, pe bune? Disputa juridică este doar una dintre numeroasele litigii care au apărut între Antena Group și cei trei chefi – Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu – după încheierea colaborării lor în 2023.

Ruptura s-a produs în momentul în care cei trei au refuzat să participe la filmările pentru cel de-al 13-lea sezon al emisiunii „Chefi la cuţite”, invocând oboseala. La scurt timp, postul TV a anunţat public că formatul va continua cu o nouă echipă. După difuzarea sezonului 12, Antena Group a iniţiat câte un proces separat împotriva fiecărui chef, solicitând instanței „obligarea să execute contractul de prestaţii artistice”.

Mutarea la Pro TV și replicile eșuate

Lucrurile s-au complicat și mai mult în 2024. Într-o mișcare surprinzătoare, chefii au semnat pentru o revenire la postul rival, Pro TV, pentru a juriza celebrul format „MasterChef”. V-ați fi așteptat la o asemenea întorsătură de situație?

Această decizie a alimentat și mai mult conflictul. Antena Group a încercat să le blocheze apariţiile TV prin ordonanţe preşedinţiale, cel puțin până la soluţionarea proceselor de fond (precum cel de față).

Demersurile respective au fost însă respinse definitiv, lăsând postul TV cu cheltuieli de judecată semnificative de plătit.