Andrei Beleuț a fost eliminat de la Survivor România în ediția de duminică, 22 martie. După 11 săptămâni petrecute în Republica Dominicană, concurentul din tribul Războinicilor părăsește competiția, dar nu cu mâna goală, ci cu o sumă considerabilă în cont.

Un duel cu miză uriașă

Totul a pornit de la jocul de imunitate pierdut de Războinici. Astfel, echipa a fost nevoită să trimită doi membri la duel pentru a-și asigura locul în concurs. Andrei Beleuț a fost nominalizat direct de colegii săi, în timp ce Lucian Popa a fost trimis la luptă de Maria, cea care deținea colanul de imunitate. Proba dintre cei doi a fost una plină de suspans și emoție, decisă, cum se spune, la fotografie.

Reacția învingătorului

Dar, la final, Lucian Popa a fost cel care s-a impus, câștigând duelul la limită. Vizibil marcat de tensiunea momentului, acesta a ținut să-și felicite adversarul și să transmită un mesaj de unitate echipei sale.

„Am fost foarte tensionat, meciul ăsta a avut o încărcătură emoțională, pentru că Beleuț a fost talismanul nostru norocos (…) Am reușit să câștig, chiar dacă el a avut ceva timp, iar ultimul meci s-a decis la ultimul săculeț. Te felicit, Beleuț. Ai dat tot ce e mai bun din tine (…) Pentru faptul că am câștigat, înseamnă că mai am multe lucruri de câștigat. Vreau să începem cu un nou vibe, să terminăm cu scandalurile”, a declarat Lucian Popa.

„Știu să pierd cu demnitate”

De cealaltă parte, înfrângerea nu i-a picat deloc ușor lui Andrei Beleuț. totusi, a dat dovadă de o atitudine admirabilă. Chiar dacă a avut un mic schimb de replici cu Alberto Hangan imediat după probă, și-a păstrat calmul și a vorbit deschis despre experiența sa.

„Îl felicit și pe Luci, m-a bătut astăzi și asta e. Îmi pare rău că am pierdut, dar asta e. Dacă Dumnezeu a vrut să pierd… Un săculeț a făcut diferența (…) Știu să pierd cu demnitate (…) Survivor pentru mine a însemnat totul. M-am înscris de atâția ani (…) Este o experiență unică, îmi pare rău că s-a terminat”, a spus concurentul.

Cât a costat aventura din Dominicană

Și totuși, pleacă Andrei cu mâna goală acasă? Nici vorbă. Cele 11 săptămâni petrecute în jungla din Republica Dominicană i-au adus în cont nu mai puțin de 11.000 de euro. Calculul e simplu, până la urmă.

Războinicul a fost recompensat cu 1.000 de euro pentru fiecare săptămână de concurs (o sumă frumușică, e drept ca să fim sinceri).

Chiar dacă nu a ajuns în marea finală, așa cum își dorea, Andrei Beleuț și-a îndeplinit visul de a participa la Survivor România, o dorință pe care o avea de mai mulți ani.