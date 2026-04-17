Mădălin Ionescu a vorbit deschis despre problemele cardiace severe cu care s-a confruntat după peste 25 de ani de carieră în televiziune. Fostul prezentator a dezvăluit că a ajuns să aibă peste 7.000 de aritmii zilnice, dar a găsit o soluție simplă și neașteptată pentru a-și recăpăta echilibrul.

Burnout-ul și prețul succesului

Stresul și programul haotic din televiziune și-au lăsat, se pare, o amprentă serioasă asupra sănătății lui Mădălin Ionescu. Într-o postare sinceră pe Facebook, acesta a povestit cum epuizarea profesională l-a adus într-un punct critic, cu manifestări fizice îngrijorătoare.

„După al doilea burnout, am avut ceva probleme cu inima. Aritmii. Luni de zile. Peste 7 mii pe zi! Deficiențe de potasiu, magneziu. După mai bine de 25 de ani de televiziune la cel mai înalt nivel, nu aveam cum să rămân imun la stres”, a mărturisit prezentatorul.

Micul dejun care i-a liniștit inima

Când te gândești la remedii pentru probleme cardiace, probabil nu îți imaginezi un aliment atât de comun. Și totuși, pentru Mădălin Ionescu, schimbarea a venit dintr-un gest simplu, repetat zilnic.

Soluția a fost consumul de ulei de măsline extra virgin.

„Am început să consum zilnic ulei de măsline extra virgin. Dimineața, pe stomacul gol. A devenit micul meu dejun. Inima mea s-a liniștit. Nu brusc, nu miraculos peste noapte, ci lent, ca o mare care își găsește echilibrul după furtună», a explicat el.

Nu orice ulei de măsline funcționează

Dar stai puțin, nu e chiar așa simplu. Prezentatorul a ținut să sublinieze că nu orice ulei din comerț are aceste proprietăți. Diferența dintre un produs autentic, presat la rece, și unul procesat industrial este, se pare, uriașă.

„Primul își păstrează polifenolii, acei compuși amari, ușor picanți, care „înțeapă” în gât. Acea senzație nu e un defect. Este semnătura vieții”.

Iar beneficiile sunt susținute și de știință. Mădălin Ionescu a amintit de oleocanthal, un compus natural din uleiul de măsline cu efecte antiinflamatoare similare ibuprofenului. Mai mult, studii internaționale ample, precum cercetarea PREDIMED din Spania (unul dintre cele mai cunoscute din domeniu), au demonstrat că o dietă bogată în ulei de măsline extra virgin reduce important riscul apariției bolilor cardiovasculare.

Miracolul dintr-un lichid verde-auriu

Astăzi, Mădălin Ionescu spune că se simte mai echilibrat ca niciodată și a învățat să pună sănătatea pe primul loc. Până la urmă, ce e mai important?

El a încheiat postarea sa cu o reflecție asupra acestui remediu natural pe care l-a redescoperit. „După câțiva ani de vulnerabilitate fizică, am reînceput să folosesc un miracol pe care nu l-am cumpărat din farmacii și nici din teorii complicate. L-am găsit într-un lichid verde-auriu, amar, viu. M-a mai salvat în 2017, alături de portocale…”, a conchis fostul om de televiziune.