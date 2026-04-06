O procedură estetică ce folosește propria grăsime corporală pentru a reda volumul feței a devenit o alternativă tot mai populară la fillerele clasice. Numai că lucrurile stau puțin diferit față de o simplă injecție cu acid hialuronic: rezultatele finale se văd abia după șase luni, deoarece aproximativ 50% din grăsimea injectată nu supraviețuiește procesului de transfer.

Ce este, de fapt, grefa de grăsime facială?

Spre deosebire de fillerele cu acid hialuronic, care pot duce la complicații sau la acel aspect umflat numit „pillow face”, grăsimea proprie devine parte integrantă a țesuturilor. Dr. Oren Tepper, un chirurg plastician din New York, explică faptul că grăsimea se atașează de țesuturile înconjurătoare, își formează o nouă sursă de sânge și se comportă ca și cum ar fi fost mereu acolo. E drept că nu toate celulele adipoase supraviețuiesc.

Pe parcursul a câteva luni, aproximativ 50% din grăsimea injectată se stabilizează. Dr. Melissa Doft, chirurg plastician, detaliază procesul: „Când injectezi o mulțime de celule, pentru ca acestea să supraviețuiască, trebuie să poată absorbi nutrienți și apoi să formeze mici vase de sânge. Iar celulele care au fost deteriorate sau sunt prea departe sau în centru și nu pot obține acei nutrienți, acele celule vor muri.”

Până la urmă, ce rămâne este permanent, spre deosebire de fillerele cu acid hialuronic. fireste, există și riscuri, inclusiv asimetria sau apariția de noduli, care, în acest caz, nu pot fi dizolvate cu hialuronidază.

De la filler la grăsime proprie

Decizia de a apela la grefa de grăsime nu vine întotdeauna din senin. O pacientă în vârstă de 36 de ani a ales această cale după o experiență neplăcută cu fillerele cu acid hialuronic sub ochi, care i-au provocat mici umflături (edem malar) ce au persistat ani de zile. Ea își dorea mai mult volum în zona de sub ochi și la tâmple, unde observase o adâncire a trăsăturilor.

V-ați gândit vreodată că o astfel de experiență v-ar putea duce spre o operație? Iar teama de reapariția edemului malar a fost decisivă. Așa a ajuns la Dr. Tepper, care i-a propus procedura „Boomerang Lift”, ce presupune adăugarea de grăsime în partea superioară a obrajilor și în jurul ochilor. „Chiar și adăugarea celei mai mici cantități de grăsime într-o față ca a ta face o diferență uriașă în îmbunătățirea unor trăsături deja grozave”, i-a explicat medicul.

Procedura este tot mai căutată. La nivel mondial, se realizează aproape jumătate de milion de intervenții de grefare de grăsime facială anual. În SUA, în 2023, numărul procedurilor de sine stătătoare a crescut cu 1%, ajungând la aproximativ 34.000, o cifră mică în comparație cu cele 5,3 milioane de proceduri cu fillere cu acid hialuronic.

Operația pas cu pas

Intervenția propriu-zisă a durat mai puțin de o oră și a fost realizată sub sedare intravenoasă. Primul pas a fost recoltarea grăsimii din abdomen printr-o tehnică de liposucție manuală, pentru a proteja integritatea celulelor. Dr. Tepper a făcut două mici incizii în abdomen și a efectuat o liposucție tumescentă (o tehnică ce minimizează sângerarea și amorțește zona).

Apoi, grăsimea a fost preparată pentru transfer. „Modul în care îmi place să pregătesc grăsimea este să o rulez pe masă pe niște tifon neaderent, deoarece ajută la eliminarea excesului de lichid, și apoi să o trec printr-o strecurătoare”, spune Dr. Tepper. Grăsimea purificată a fost încărcată în seringi mici, similare cu cele pentru fillere, și injectată cu ajutorul unor canule fine, cu vârf bont, în puncte de acces ascunse, precum colțul sprâncenelor și linia părului.

Recuperarea și rezultatele la șase luni

Imediat după operație, pacienta a fost șocată de imaginea din oglindă.

Arătam ca un personaj din South Park.

Fața era rotundă și umflată, iar în zilele următoare au apărut vânătăi la tâmple și în colțurile exterioare ale ochilor. Singurul disconfort fizic a fost o durere abdominală, similară cu febra musculară. După o săptămână de antibiotice și cinci zile de steroizi orali pentru a reduce umflăturile, a revenit la rutina normală.

La șase luni de la operație, rezultatele s-au stabilizat. Fața arată mai plină decât înainte, dar natural. „Tind să observ plinătatea feței mai mult când văd poze cu mine decât atunci când mă privesc în oglindă. Arăt mai odihnită, calitatea pielii s-a îmbunătățit, sunt mai puține linii în jurul ochilor când zâmbesc, iar obrajii par mai plini”, a mărturisit ea.

Riscuri și perspective pe termen lung

Orice intervenție chirurgicală implică riscuri. În cazul grefei de grăsime, acestea includ supraviețuirea insuficientă a grăsimii, infecții, noduli sau asimetrii. Un alt aspect de luat în calcul este fluctuația în greutate. Dr. Tepper a asigurat-o pe pacientă că nu va avea o „creștere specifică izolată” doar în zonele injectate; dacă se va îngrășa mare, grăsimea de pe față va crește proporțional cu restul corpului.

Dar cât durează rezultatele? „Spunem că [grefarea de grăsime facială] este semi-permanentă”, afirmă Dr. Tepper. „Cred că transferul de grăsime va dura pentru totdeauna. Ceea ce nu pot face este să opresc procesul de îmbătrânire – vei continua să pierzi volum în obraji și la tâmple în același ritm la care ne-am fi așteptat.”

De altfel, pacienta a optat pentru o a doua rundă de transfer de grăsime la aproape doi ani după prima intervenție, pentru a adăuga mai mult volum în zona obrajilor și în jurul ochilor. Ea consideră acest lucru o formă de întreținere, similară altor tratamente estetice, și se vede repetând procedura peste câțiva ani pentru a menține atât volumul, cât și calitatea pielii.