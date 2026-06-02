Știi momentul acela când dai peste o revistă veche și îți amintești instantaneu de prima ta pasiune celebră? O retrospectivă fascinantă a anilor nouăzeci ne arată exact cine domina ecranele și inimile femeilor din întreaga lume. Cifrele și coperțile revistelor din perioada 1989 și 1999 spun o poveste pe care multe dintre noi o trăiam prin postere lipite pe ușa de la cameră.

Dincolo de zodiac și ascendent, afli o informație pur și simplu delicioasă pentru următoarea ieșire la cafea cu fetele. Să descoperi cine era considerat bărbatul suprem în anul în care te-ai născut sau în perioada adolescenței tale îți oferă o scuză perfectă pentru o seară de film alături de partener sau de prietene.

„Cu toții ne amintim prima noastră pasiune de la Hollywood și avem albumul, posterul sau calendarul decolorat pentru a dovedi asta.” – Daisy Finch, Jurnalist

Așa începe o călătorie vizuală pe care Hellomagazine a publicat-o recent, aducând în prim plan transformarea celor mai iubiți actori. Pe vremea când nu existau rețele sociale, titlul de cel mai sexy bărbat în viață oferit de revista People era validarea absolută.

Anii de aur și farmecul clasic

Iar lista începe puternic în 1989 cu Sean Connery. La aproape 60 de ani, actorul care i-a dat viață lui James Bond a demonstrat că șarmul nu ține cont de vârstă, primind titlul chiar în anul în care juca în pelicula Indiana Jones and the Last Crusade. Din păcate, el s-a stins din viață în 2020, la vârsta de 90 de ani.

Imediat după el, în 1990, Tom Cruise a preluat ștafeta. E drept că rolurile din Top Gun, Rain Man și Risky Business îl transformaseră deja într-un idol global. Și culmea, Tom încă domină box office-ul cu noile pelicule din seriile Mission: Impossible și Top Gun: Maverick.

Dar anul 1991 a fost rezervat exclusiv pentru Patrick Swayze. Nimeni nu poate uita scena olăritului din Ghost alături de Demi Moore sau mișcările suave ale instructorului de dans Johnny Castle. Actorul a pierdut lupta cu cancerul pancreatic în 2009.

În 1992, Nick Nolte a primit titlul datorită succeselor din Cape Fear și The Prince of Tides, urmate de The Player și Lorenzo’s Oil. El continuă să filmeze chiar și pentru proiecte viitoare precum Die My Love în 2025 și Crime 101 în 2026.

Generația rebelilor și a băieților buni

Ce s-a întâmplat la mijlocul deceniului. În 1993, Keanu Reeves cucerea publicul în Much Ado About Nothing și Dracula, cu mult înainte să devină eroul din The Matrix sau John Wick. Recent, el a revenit pe ecrane în John Wick: Chapter 4.

Pentru 1994, Christian Bale a fost revelația absolută. Multe dintre noi ne-am îndrăgostit de el în rolul lui Laurie din Little Women, deși mai târziu a explorat personaje mult mai întunecate în American Psycho sau The Dark Knight.

Apoi a venit 1995.

Pletele blonde din Interview with the Vampire și rolul din Legends of the Fall i-au asigurat lui Brad Pitt coperta revistei People. Astăzi produce filme și joacă în producții recente precum Bullet Train, If sau F1.

Numai că 1996 a adus o schimbare de registru prin Denzel Washington. Rolurile sale din Courage Under Fire și The Preacher’s Wife au confirmat un talent uriaș care l-a dus recent până în distribuția din Gladiator II și The Equalizer 3.

Bărbații care au definit finalul anilor nouăzeci

Sincer, finalul deceniului aparține titanilor. George Clooney a obținut titlul în 1997, trecând de la doctorul fermecător din ER la starul de acțiune din The Peacemaker. Astăzi îl vedem alături de Julia Roberts în comedia romantică Ticket to Paradise.

În 1998, Harrison Ford a dovedit că umorul ironic funcționează perfect. A câștigat titlul în anul comediei Six Days, Seven Nights, iar recent a îmbrăcat din nou jacheta celebrului explorator în Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Anul 1999 a închis epoca cu Richard Gere. Succesul uriaș din Runaway Bride, la aproape un deceniu după Pretty Woman, l-a readus direct în inimile fanelor.

Acum că ai parcurs această listă plină de nostalgie, probabil te gândești deja la o seară de vineri petrecută pe canapea. Rămâne doar să decizi dacă apeși play la o comedie romantică din anii nouăzeci sau dacă alegi un thriller modern de acțiune cu actorul tău preferat.