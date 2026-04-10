Brooklyn Beckham a marcat patru ani de relație cu Nicola Peltz printr-un mesaj care, la prima vedere, pare doar romantic, dar care ascunde tensiunile uriașe din familia sa. Fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham a declarat că el și soția sa sunt „mai puternici ca niciodată” după ce au „trecut prin atâtea împreună”, o aluzie directă la conflictul deschis cu părinții săi.
O aniversare cu subînțeles
Într-o postare pe Instagram Stories, Brooklyn a publicat o fotografie cu mesajul scris de mână pentru Nicola, cu ocazia aniversării lor. Cuvintele alese sunt departe de a fi banale. „La mulți ani pentru 4 ani, iubito, te iubesc din toată inima”, a scris el. „Am trecut prin atâtea împreună, dar astăzi suntem mai puternici ca niciodată și tu ești cea mai bună prietenă a mea. Abia aștept să îmbătrânim împreună. Te iubesc atât de mult x.”
Și a continuat în descrierea unei alte postări: „Aniversare fericită @nicolaannepeltzbeckham x te iubesc din toată inima. Abia aștept să rămânem tineri împreună xx te iubesc atât de mult x.”
Declarația care a aruncat totul în aer
Numai că aceste cuvinte vin după o declarație-șoc făcută de Brooklyn în ianuarie, când a confirmat oficial ruptura de familia sa. Atunci, tânărul de 27 de ani a rupt tăcerea după luni întregi de speculații, iar mesajul său a fost de o duritate neașteptată. „Am tăcut ani de zile și am făcut toate eforturile pentru a păstra aceste chestiuni private”, a scris fiul cel mare al soților Beckham. El a continuat tranșant: „Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, îmi iau apărarea pentru prima dată în viața mea.”
Brooklyn a mers chiar mai departe. A susținut că soția sa, Nicola, „a fost desconsiderată în mod constant” de către familia lui și și-a acuzat părinții că „au încercat la nesfârșit să-mi distrugă relația încă dinainte de nunta noastră” din 9 aprilie 2022.
Anxietate și o nouă viață
Dar poate cea mai dură parte a mesajului său a fost legată de sănătatea sa mintală. V-ați fi gândit vreodată că viața într-o astfel de familie vine cu un preț atât de mare?
„Am crescut cu o anxietate copleșitoare”, a concluzionat el în declarația din ianuarie. „Pentru prima dată în viața mea, de când m-am îndepărtat de familia mea, acea anxietate a dispărut. Mă trezesc în fiecare dimineață recunoscător pentru viața pe care am ales-o și am găsit pace și alinare.”
Declarațiile sale au fost, pe bune, brutale.
Reacția socrilor și tăcerea familiei Beckham
În contrast total cu tăcerea clanului Beckham, părinții Nicolei, Nelson și Claudia Peltz, i-au transmis un mesaj cald cuplului, pe care Brooklyn l-a și publicat. „Vă dorim o zi aniversară frumoasă!. Vă iubim și ne e dor de voi! Abia așteptam să vă vedem curând!”
Cuplul, care s-a căsătorit oficial pe 9 aprilie 2022, a anunțat că își va reînnoi jurămintele în august 2025 (o decizie care a stârnit ceva discuții, având în vedere data din viitor). Deși există informații conform cărora familia Beckham ar fi încercat o apropiere, declarația lui Brooklyn din ianuarie sugerează că o reuniune de familie este încă foarte departe. Până acum, David și Victoria Beckham nu au comentat public situația.