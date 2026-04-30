Chiar dacă preferă discreția, Arnold Schwarzenegger a fost surprins recent într-o ipostază rară, la brațul partenerei sale de peste un deceniu. Actorul de 78 de ani și Heather Milligan, în vârstă de 51 de ani, au fost fotografiați la ieșirea dintr-un restaurant de lux, iar apariția lor a reamintit tuturor o poveste de dragoste care a început în cel mai neașteptat mod.

O cină romantică la Nobu

Cei doi au fost văzuți marți seară părăsind celebrul restaurant japonez Nobu din Malibu, după o cină în doi. Fără prea mult fast, cuplul a optat pentru ținute relaxate. Arnold a purtat o jachetă gri peste un pulover negru și blugi, în timp ce Heather a ales un sacou alb cu nasturi aurii, asortat cu un top alb și pantaloni negri. O apariție simplă, dar care nu a scăpat vigilenței fotografilor, mai ales că cei doi se afișează extrem de rar împreună.

Cum a început totul? O accidentare și o recomandare

Te-ai gândit vreodată cum o problemă se poate transforma într-o oportunitate? Ei bine, exact așa a început povestea lor. Arnold a cunoscut-o pe Heather, care este fizioterapeut, în 2012, la scurt timp după separarea de soția sa, Maria Shriver. Actorul se recupera după o operație la umăr, esențială înainte de a juca alături de Sylvester Stallone în thrillerul *Escape Plan* (lansat în anul următor).

Într-un interviu acordat în 2023, pe care Hellomagazine îl readuce în atenție, actorul a povestit cum a ajuns la ea. „Am spus: «Trebuie să fac filmul ăsta, încasez o mulțime de pumni și am scene de luptă cu Sly, așa că vreau să fiu în formă maximă»”. Chirurgul său i-a făcut o recomandare clară. „Și atunci el zice: «Există o singură [persoană], e Heather, pe orice sportiv, o trimit mereu la ea, pentru că e singura care chiar știe despre ce vorbește»”.

Iar de acolo, destinul și-a urmat cursul. „Așa că m-am dus la ea, iar după ce s-a terminat terapia, după ce am terminat cu filmul, am sunat-o și am invitat-o la prânz ca să-i mulțumesc”, a adăugat el. „Apoi, un lucru a dus la altul”.

Și de atunci sunt împreună.

O femeie independentă și de succes

Dar cine este, de fapt, Heather Milligan? Departe de a fi doar „iubita lui Arnold”, Heather este o profesionistă desăvârșită. Ea este fondatoarea și proprietara Elite OrthoSport Physical Therapy & Performance, una dintre cele mai mari clinici de fizioterapie din Los Angeles. Cu un MBA obținut la Universitatea din Nevada, Las Vegas, și cu 20 de ani de experiență în domeniu, plus alți 20 de ani ca gimnastă de competiție, Heather este specializată în lucrul cu sportivii de performanță.

Nu e de mirare că Arnold este atât de mândru de ea. „Avem atât de multe lucruri în comun. Am o părere extraordinară despre ea. Îmi place că este dedicată muncii. Este în mod clar independentă. E pur și simplu extrem de ambițioasă”, a mai mărturisit actorul.

Un trecut lăsat în urmă

Această relație discretă și stabilă vine după o perioadă tumultuoasă din viața lui Schwarzenegger. El a fost căsătorit timp de 25 de ani cu jurnalista Maria Shriver, divorțul lor fiind finalizat abia în 2021, la zece ani după ce ea a intentat acțiunea. Separarea a venit după ce s-a aflat că actorul avusese o aventură cu menajera familiei, Mildred Baena, din care a rezultat un fiu, Joseph Baena.

Relația cu Heather a început la scurt timp după despărțirea de Maria, marcând un nou capitol în viața personală a celebrului actor, un capitol bazat pe respect reciproc și interese comune, departe de ochii curioșilor.