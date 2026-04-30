Te-ai săturat de atmosfera de la sală, de numărat repetări și de monitorizat fiecare calorie? Nu ești singura. O jurnalistă a decis să apese butonul de pauză și, timp de o lună, a înlocuit complet antrenamentele de la sală cu mișcare în aer liber. Iar ce a descoperit a schimbat totul, mai ales în plan mental.

După luni de zile în care se simțea epuizată și plictisită de rutină, a vrut să readucă bucuria în mișcare. Așa că a renunțat la abonament și a ieșit afară pentru drumeții, alergări, padel și chiar călărie, o pasiune pe care nu o mai practicase de șase ani.

O nevoie tot mai mare de libertate

Se pare că dorința de a evada din mediile de antrenament ultra-optimizate este o tendință generală. Un sondaj realizat pe peste 9.000 de persoane a arătat că 89% dintre noi plănuim să participăm la la fel de multe, sau chiar mai multe, evenimente în aer liber anul acesta. Mai mult, British Heart Foundation a descoperit că bucuria este obiectivul principal de fitness pentru un sfert dintre oameni.

Recomandari Metoda de 100 de zile care resetează relația cu alcoolul. Povestea unei femei

tânjim după libertate și distracție în rutinele noastre de exerciții.

Natura, resetarea de care ai nevoie

Dar care este, pe bune, diferența dintre a alerga pe bandă și a alerga într-un parc? Dincolo de peisaj, impactul asupra sistemului nervos este complet diferit. „Cercetările arată că spațiile verzi activează în mod natural sistemul nervos parasimpatic, care este starea ta de ‘odihnă și refacere’”, explică Dr. Suzanne Hackenmiller, consilier medical șef la AllTrails.

În schimb, multe săli de sport, cu „muzica lor tare, iluminatul artificial puternic, oglinzile și indicatorii de performanță, te pot menține într-o stare mai alertă, de ‘luptă sau fugi’”. Această stare nu e rea în doze mici, dar problema apare când devine o constantă, mai ales că, așa cum subliniază Dr. Hackenmiller într-o analiză adusă în discuție de Marieclaire, „multe dintre noi ne petrecem deja o mare parte din zi în aceste medii hiperstimulante”.

Recomandari Lucian Viziru și momentul care i-a schimbat relaţia cu Ema

Ieșirea în natură poate oferi sistemului nervos o resetare valoroasă. „În natură, respirația tinde să încetinească, nivelul de cortizol poate scădea, iar corpul începe să se simtă din nou în siguranță”, adaugă ea. „Când combini mișcarea fizică cu un mediu natural și cu stimuli senzoriali variați, obții un beneficiu triplu.”

Și totuși, ce se întâmplă cu forța fizică?

OK, beneficiile mentale sunt clare. Dar ce faci cu forța musculară pe care o construiești la sală? E drept că „abilitatea de a ridica greutăți mari la sală este o competență care, din păcate, este greu de găsit în aer liber”, recunoaște antrenoarea de alergare Liz Newcomer. Sala oferă acces la echipamente care facilitează supraîncărcarea progresivă a mușchilor (un principiu cheie pentru dezvoltarea forței).

Numai că asta nu înseamnă că mișcarea afară nu te ajută să fii în formă. Ba chiar dimpotrivă. „Avem tendința de a subestima activități precum drumețiile sau alergarea pe traseu, pentru că presupunem că sunt mai puțin intense”, spune Newcomer. „Dar urcarea dealurilor și navigarea pe teren accidentat pot fi incredibil de solicitante și poți construi multă condiție fizică în acest fel.”

Recomandari Adevarul despre relatia dintre Michele Morrone si Anna Maria Sieklucka. Cu cine se iubesc cei doi actori din filmul 365 de zile de pe Netflix

Până la urmă, echilibrul pare să fie cheia.

Cum a arătat experimentul de 30 de zile

În primele două săptămâni, jurnalista a început să alerge dimineața devreme, fără să monitorizeze ritmul sau distanța, pur și simplu bucurându-se de conversație și de aerul proaspăt. A devenit rapid o rutină așteptată, nu o obligație. Un weekend a fost dedicat unei drumeții de trei ore cu un grup nou de oameni. Deși nu a fost extrem de intensă, urcarea dealurilor și terenul accidentat i-au testat forța, echilibrul și rezistența, lăsând-o cu o febră musculară plăcută a doua zi.

În săptămânile trei și patru, a adăugat mai multă joacă. A rezervat un teren de padel cu prietenii, o activitate care te face să uiți complet că faci efort fizic. Apoi, și-a înfruntat o teamă și a urcat din nou pe cal după șase ani. Rezultatul? O febră musculară la abdomen și coapse care i-a amintit cât de diferit pot lucra mușchii în funcție de activitate.

Verdictul. Merită să încerci și tu?

După o lună, cea mai mare schimbare nu a fost fizică, ci mentală. S-a simțit re-energizată, iar sportul a redevenit o bucurie. Condiția fizică nu a avut de suferit pe termen scurt; ba chiar alergarea i s-a părut mai ușoară. Planul ei este să se întoarcă la sală, dar nu exclusiv. Va păstra drumețiile, alergările și jocurile de padel în rutina ei.

Dacă te simți și tu blocată într-o rutină care nu-ți mai aduce bucurie, sfatul Dr. Hackenmillar este un punct bun de plecare: „Încearcă să înlocuiești o sesiune de sală pe săptămână cu o plimbare afară sau explorând un nou traseu din apropiere”. Sfatul ei este să lași căștile acasă pentru a fi complet prezentă.

„Cercetările au descoperit că chiar și 10 sau 15 minute de prezență totală îți pot schimba starea de spirit. Urmează-ți curiozitatea luând un traseu nou, oprindu-te când vrei și observând împrejurimile.”