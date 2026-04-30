Te-ai aștepta ca fiul unuia dintre cei mai iubiți actori de la Hollywood, cu o avere estimată între 1 și 3 milioane de dolari, să trăiască într-o opulență desprinsă din filme. Ei bine, lucrurile stau complet diferit pentru Chet Hanks. Fiul lui Tom Hanks și al Ritei Wilson a renunțat la apartamentul său din Los Angeles pentru o viață pe care mulți ar considera-o cel puțin neconvențională.

De la L.A. la o rulotă în Nashville

Prezent în emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” pentru a promova noul sezon al serialului său de pe Netflix, Chet, în vârstă de 35 de ani, a confirmat că s-a mutat de curând într-un parc de rulote din Nashville. Motivul? Vrea să urmeze o carieră în muzica country și, pe bune, nu a mai avut energia să o ia de la capăt cu mobilatul unei case.

„Nu am vrut să-mi iau un apartament pentru că tocmai îmi luasem un apartament în L.A. și l-am mobilat”, a explicat el. „Nu am vrut să fac asta din nou și nu am vrut să-l mobilez. Așa că stăteam în Airbnb-uri și hoteluri, iar asta devine foarte obositor pentru că îmi place să am propriul meu spațiu.”

Inspirația care i-a schimbat perspectiva

Dar cum a apărut această idee? Totul a pornit de la o excursie recentă în Carmel-by-the-Sea, California, unde a experimentat pentru prima dată viața într-o rulotă. Și i-a plăcut la nebunie.

„Am stat într-o rulotă Airstream și mi-a plăcut foarte mult”, a povestit el. „Mi-am zis: ‘Omule, vreau și eu una d-asta…’ Așa că am făcut-o. Mi-am luat o rulotă.”

Chiar dacă nu și-a permis un Airstream, recunoscând că „nu am ajuns încă acolo”, este extrem de mulțumit de alegerea sa, o rulotă model Jayco Eagle. O decizie care arată că fericirea nu stă mereu în cele mai scumpe lucruri.

Cum e viața „periculoasă” din parcul de rulote

Și cum arată noua lui casă pe roți? Are tot ce îi trebuie. „Am bucătăria mea. Am, știi, un duș walk-in. Asta e mare lucru la rulote, dacă e un duș walk-in, pentru că uneori combină toaleta cu dușul. Se numește o baie umedă.”

Iar când vine vorba de stereotipurile despre parcurile de rulote, Chet le demontează rapid. Într-un interviu amuzant, relatat de Hellomagazine, actorul a vorbit despre mediul în care trăiește acum. „Probabil sunt cea mai tânără persoană din parcul de rulote cu vreo 30 sau 40 de ani.”

Deci, cât de periculos este, de fapt?

„Nu e ceea ce crezi, știi? Te gândești, oh, o să locuiești într-un parc de rulote. S-ar putea să fie puțin dubios. S-ar putea să fie puțin periculos. Sunt doar pensionari, știi? Oameni grozavi.”

Minimalism și Netflix, rețeta fericirii

Chet pare să fi îmbrățișat complet acest nou stil de viață minimalist, profitând de tot ce are de oferit. Asta nu înseamnă că a renunțat la micile plăceri moderne. Până la urmă, echilibrul este cheia, nu-i așa?

„Am un foc de tabără afară. Am o vatră și am folosit-o”, a spus el. „Dar de cele mai multe ori, fac exact ce fac și acasă, adică stau înăuntru, stau în pat și mă uit la Netflix și la alte lucruri de genul ăsta.”

O lecție despre autenticitate.

Chet (născut Chester) este unul dintre cei patru copii ai câștigătorului de Oscar, Tom Hanks. Acesta mai are un fiu, Truman, în vârstă de 30 de ani, cu soția sa Rita, dar și pe actorul Colin Hanks, de 48 de ani, și pe fiica sa Elizabeth, de 43 de ani, din prima căsătorie cu Samantha Lewes. Tom și Samantha s-au despărțit în 1987, dar au rămas în relații bune până la moartea ei prematură din 2002, la doar 49 de ani, din cauza cancerului osos.