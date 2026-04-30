O tânără de 25 de ani, manager de conturi, a fost descrisă de șeful ei ca nefiind „suficient de dedicată”. Motivul? A îndrăznit să plece de la birou la ora 17:00 pentru a ajunge la ora ei preferată de la sală. Iar reacția ei a fost una la care poate nu te-ai aștepta: a spus că este obosită. Nu fizic, ci obosită să mimeze un devotament care nu are nicio legătură cu calitatea muncii ei și să respecte regula nescrisă conform căreia a sta peste program înseamnă că îți pasă mai mult.

Ea a mărturisit că a văzut femei cu cincisprezece ani mai mari decât ea „epuizându-se complet și numind asta ambiție”. O poveste care, probabil, îți sună dureros de familiară.

Eticheta de „leneș” și de ce se lipește atât de ușor

Psihoterapeuta Kerry-Lyn Stanton-Downes, cu o experiență de douăzeci și cinci de ani în lucrul cu lideri și echipe, spune că astfel de conversații au loc peste tot. O generație se uită la cealaltă și gândește: „nu înțeleg. Nu le pasă. Nu vor să muncească din greu”. Cealaltă privește înapoi și constată: „Nu arăți bine. Nu trebuie să o faci în felul acesta. Nu prețuiești ceea ce aduc eu”.

Trista realitate este că ambele părți ratează esențialul.

Să fim serioși, Generația Z nu este leneșă. Un sondaj Samsung din 2023 a arătat că jumătate dintre tinerii cu vârste între 16 și 25 de ani vor să-și deschidă propria afacere. Peste 80% dintre antreprenorii din Gen Z își descriu afacerile ca fiind „ghidate de un scop”. Nu le lipsește ambiția, dar pur și simplu nu cred că a te distruge pentru muncă demonstrează că ai așa ceva.

Dar e ușor de înțeles de ce eticheta se lipește. Generațiile anterioare au crescut într-o lume în care îți arătai valoarea venind devreme, plecând târziu și lucrând în weekend. Contractul nescris era simplu: „sacrifică-ți timpul, iar noi te vom recompensa cu stabilitate”. Și, pentru mult timp, acest contract a funcționat. Gen Z a crescut văzând cum acest contract se rupe, cum părinții lor sunt concediați după decenii de loialitate. Ei „au analizat oferta și au decis că nu merită să se epuizeze pentru ea. Aceasta nu este o deficiență de caracter. Este un răspuns de supraviețuire.”

O problemă pe care nimeni nu vrea să și-o asume: epuizarea

Ceea ce trebuie să recunoaștem este că toate generațiile sunt epuizate. Gen Z este epuizată de un sistem care măsoară dedicarea în ore, nu în impact. Generațiile mai în vârstă sunt epuizate de sentimentul că regulile s-au schimbat și nimeni nu le-a spus. Într-o analiză publicată recent de Marieclaire, se arată că cercetările Society for Human Resource Management indică faptul că 61% dintre angajații Gen Z ar părăsi un loc de muncă pentru unul cu un sprijin mai bun pentru sănătatea mintală. Și, totuși, un studiu Deloitte a constatat că doar 56% se simt confortabil să discute despre sănătatea mintală cu managerii lor. Și, hai să recunoaștem, dinamica asta se simte puternic și în birourile din România, unde presiunea de a „arăta” că muncești este încă adânc înrădăcinată în cultura corporate.

Numai că epuizarea nu este, de fapt, despre volumul de muncă. Este despre deconectare. Colegul din Generația X vede pe cineva care nu răspunde la telefon și crede că evită comunicarea reală. Colegul din Generația Z vede pe cineva care insistă pe un apel pentru ceva ce putea fi un mesaj și crede că irosește timpul.

Ghici cine ajunge să repare relațiile?

Dacă ești femeie și citești asta, probabil știi deja răspunsul. O cercetare publicată în Journal of Marriage and Family în 2024 a confirmat ceea ce majoritatea dintre noi știam intuitiv: femeile poartă o parte disproporționată din munca cognitivă invizibilă, cea care implică amintirea, anticiparea și aplanarea conflictelor. Acasă, da, dar și la birou.

Femeile sunt cele care, de cele mai multe ori, traduc mesajele între generații. Ele îndulcesc feedback-ul prea direct al directorului Gen X. Ele îi explică partenerului senior de ce noul angajat nu este dificil. Fac munca relațională care menține echipa funcțională, în timp ce se așteaptă de la ele să livreze și rezultatele din fișa postului.

Cercetarea McKinsey „Women in the Workplace” a arătat constant că femeile în poziții de conducere investesc mai mult în sprijinirea bunăstării echipelor lor decât bărbații. Iar când ajung la burnout, nimeni nu face legătura cu încărcătura relațională pe care au dus-o. Li se spune doar să fie mai rezistente. Sună cunoscut, nu-i așa?

Ce se întâmplă, de fapt, în spatele conflictului?

Există un termen pe care psihoterapeuta Kerry-Lyn Stanton-Downes îl folosește des: sărăcie relațională. Este ceea ce se întâmplă atunci când legăturile dintre oameni se subțiază atât de mult încât pot funcționa împreună, dar nu se mai pot conecta cu adevărat. Pot face schimb de informații, dar nu pot fi sinceri.

Gallup estimează costul global al lipsei de implicare la 8,9 trilioane de dolari. Dar în spatele acestei cifre se află ceva mai simplu. Oamenii merg la muncă în fiecare zi și se simt singuri într-o cameră plină de oameni. Nu pentru că cineva este intenționat crud, ci pentru că s-a erodat calitatea relațiilor.

Gen Z nu a creat asta. A moștenit-o. Și este prima generație care spune cu voce tare ceea ce alții au tolerat în tăcere ani de zile: „felul în care ne purtăm unii cu alții în timp ce muncim nu funcționează”.

Până la urmă, Generația Z nu este leneșă. Este diferită din punct de vedere relațional. Așa că întrebarea reală nu este dacă tinerii sunt suficient de rezistenți pentru mediul de lucru. Întrebarea este, așa cum o formulează Stanton-Downes, „dacă mediul de lucru are capacitatea de a susține ceea ce aduc ei”.