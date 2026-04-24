Un nou studiu realizat pe peste 14.000 de liceeni americani arată o legătură directă și îngrijorătoare între timpul petrecut pe rețelele de socializare și consumul de alcool. adolescenții care stau cel mai mult pe social media sunt de trei ori mai predispuși să bea alcool comparativ cu cei care nu folosesc deloc aceste platforme. V-ați gândit vreodată cât de mult influențează scroll-ul zilnic deciziile copiilor noștri?

Cifrele vorbesc de la sine

Studiul, realizat de Northwell Health, a împărțit tinerii în funcție de frecvența utilizării platformelor, iar rezultatele sunt clare. Astfel, 28% dintre elevii cu o utilizare intensă a rețelelor sociale (cei care intră pe platforme cel puțin o dată pe oră) au declarat că au consumat alcool în ultimele 30 de zile. În schimb, procentul scade la 19,7% pentru utilizatorii moderați, care intră pe social media o dată sau de câteva ori pe zi.

La polul opus, doar 13,2% dintre tinerii cu o utilizare redusă (de câteva ori pe săptămână sau pe lună) au recunoscut că au băut. Iar cifra cea mai mică, de 9,2%, a fost înregistrată în rândul adolescenților care nu folosesc deloc rețelele de socializare.

Recomandari Studiu șocant – 90% dintre femei spun că menstruația le afectează munca

„Folosind date reprezentative la nivel național, am descoperit că adolescenții cu cele mai înalte niveluri de utilizare a rețelelor de socializare au avut un risc de peste trei ori mai mare de a consuma alcool recent, în comparație cu cei care nu le folosesc”, a declarat Neel Sharma, intern de cercetare la Northwell Health și autor principal al studiului.

O problemă generalizată, cu o excepție

Dar legătura dintre social media și consumul de alcool nu s-a diferențiat important în funcție de anii de studiu, sex, rasă sau etnie. Până la urmă, pare a fi o problemă care îi afectează pe tineri în mod egal, indiferent de mediul din care provin.

E drept că studiul a scos la iveală o excepție. Elevii care s-au identificat ca fiind gay sau lesbiene au prezentat o probabilitate mai mare de a consuma alcool dacă au raportat o utilizare moderată sau ridicată a rețelelor sociale.

Recomandari O singură pungă de chipsuri îți afectează atenția arată un studiu recent

Riscuri reale dincolo de statistici

Alcoolul este cel mai consumat drog în rândul tinerilor.

Dincolo de cifre, consecințele sunt cât se poate de serioase. Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), aproximativ 4.000 de persoane sub 21 de ani mor anual din cauza consumului excesiv de alcool. Adolescenții care beau sunt mai predispuși să se implice în comportamente riscante, precum violența, pot avea note mai mici la școală și sunt mai expuși la accidente, inclusiv rutiere. Mai mult, consumul de alcool la vârste fragede poate încetini dezvoltarea creierului și crește riscul de dependență la maturitate.

Nevoia de educație digitală

Cercetătorii spun că este nevoie de mai multe studii pentru a înțelege exact cum imaginile cu alcool de pe rețelele sociale modelează comportamentul tinerilor. Numai că semnalul de alarmă a fost deja tras.

Recomandari Factorul de risc ignorat pentru cancerul la sân care afectează 40% din femei

„Aceste descoperiri sugerează că mediile de social media pot juca un rol în expunerea la conținut și comportamente legate de alcool, subliniind necesitatea unor eforturi axate pe alfabetizarea digitală și pe ajutorarea adolescenților să navigheze mai sigur în spațiile online”, a adăugat Sharma.

Rezultatele complete ale noului studiu vor fi prezentate în acest weekend la întâlnirea Societăților Academice de Pediatrie 2026 din Boston.