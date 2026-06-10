Eva Longoria a luat pe toată lumea prin surprindere marți, publicând o imagine rară alături de fostul ei soț. La 15 ani de la un divorț extrem de mediatizat, actrița în vârstă de 51 de ani s-a reunit cu Tony Parker. Fostul star NBA a vizitat-o direct pe platourile de filmare ale noului ei serial culinar din Franța.

Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să dai ochii cu omul care te-a rănit cel mai tare, dar fără să mai simți pic de furie? Poate că și tu ai simțit la un moment dat gustul amar al unei despărțiri dureroase. Să ajungi să zâmbești relaxată lângă cel care ți-a frânt inima este dovada clară că timpul chiar vindecă rănile, iar iertarea te eliberează în primul rând pe tine.

O revedere neașteptată în Franța

Actrița a împărtășit momentul pe Instagram Stories cu o atitudine foarte relaxată. Ea a postat o fotografie de grup în care foștii soți zâmbesc alături de prieteni pe platoul de filmare.

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„Priviți cine a venit în vizită, unicul TP!”, a scris Eva pe rețeaua socială.

Și chiar este o surpriză uriașă. Fanii își amintesc perfect circumstanțele dureroase ale despărțirii lor. Cei doi se căsătoriseră cu fast la Paris în 2007, dar mariajul s-a destrămat brusc în 2010. Zvonurile despre infidelitate au explodat atunci în toată presa, după ce actrița găsise sute de mesaje de la o altă femeie în telefonul sportivului.

Cum se vindecă o trădare publică

Dar viața merge înainte. Așa cum relata Hellomagazine într-un material publicat recent, despărțirea a lăsat urme adânci pentru amândoi la acea vreme. Eva a recunoscut ulterior pe canapeaua lui Piers Morgan că a fost o experiență care i-a frânt inima. Numai că a refuzat constant să îl atace public pe bărbatul pe care l-a iubit.

„Atât de mulți oameni vor să îl urăsc și să îl distrug, dar nu vreau. Vreau ca el să fie fericit. Nu este o persoană rea.” – Eva Longoria, Actriță

Iar atitudinea ei matură a funcționat pe termen lung. Fostul jucător de la San Antonio Spurs a recunoscut la televiziunea franceză Canal Plus că divorțul a reprezentat o perioadă extrem de dificilă pentru el.

„Nu este ușor să părăsești o relație pentru că atunci când mă implic în ceva, vreau să fac bine.” – Tony Parker, Fost jucător NBA

Vieți noi și familii împlinite

Până la urmă, amândoi și-au găsit fericirea în alte brațe. Tony s-a căsătorit în 2014 cu jurnalista franceză Axelle Francine, alături de care are doi băieți. El a declarat de multe ori că paternitatea l-a transformat într-un om nou și i-a adus o bucurie imensă.

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La rândul ei, Eva a trăit propria poveste de transformare. Actrița s-a căsătorit în 2016 cu executivul media mexican Jose Baston. Doi ani mai târziu a venit pe lume fiul lor, Santiago. Maternitatea i-a adus liniștea pe care o căuta de mult timp și un cu totul alt sens în viață.

Revederea lor de acum demonstrează că resentimentele nu rezistă la nesfârșit în fața timpului. Dacă această vizită amicală marchează începutul unei prietenii de durată sau reprezintă doar o simplă oprire de complezență pe harta Franței.