Când ne gândim la cauzele hipertensiunii, ne vin în minte fumatul, lipsa de mișcare sau o dietă nesănătoasă. Numai ca o sursă neașteptată de sare ar putea crește tensiunea arterială pentru milioane de oameni: apa pe care o beau. Un studiu recent, care a analizat date de la peste 74.000 de participanți, a scos la iveală o legătură directă între apa potabilă mai sărată și un risc cu 26% mai mare de a dezvolta hipertensiune.

Un factor de risc ignorat

Pe măsură ce nivelul mării crește, tot mai multă apă sărată se infiltrează în sursele de apă dulce de la nivel global. Această problemă a ridicat o întrebare crucială pentru cercetători. „Ar putea infiltrarea apei sărate să crească riscul de hipertensiune arterială la nivel mondial?”

Analiza a confirmat suspiciunile. Persoanele expuse la apă potabilă mai sărată tind să aibă o tensiune arterială important mai mare. E drept că legătura pare cea mai puternică în zonele de coastă, unde apa de mare contaminează din ce în ce mai mult rezervele de apă dulce.

Peste 3 miliarde de oameni trăiesc în regiuni de coastă sau în apropierea acestora, mulți dintre ei în țări cu venituri mici și medii, unde apa subterană este principala sursă de apă potabilă. În aceste comunități, oamenii ar putea ingera, fără să știe, cantități mari de sodiu doar prin consumul de apă și prin gătitul cu apă salină pe care nu o pot gusta.

Cifrele unui studiu global

Pentru a clarifica incertitudinile, o echipă de cercetători a realizat o meta-analiză care a combinat datele din 27 de studii la care au participat peste 74.000 de persoane din SUA, Australia, Israel, Bangladesh, Vietnam, Kenya și mai multe țări europene. Prin combinarea datelor, s-au putut detecta efecte relevante care poate nu erau vizibile în studiile individuale.

Studiile examinate (publicate de-a lungul mai multor ani) s-au concentrat pe asocierea dintre nivelurile de sodiu din apa potabilă și rezultatele cardiovasculare, inclusiv tensiunea arterială și hipertensiunea.

Impactul direct asupra tensiunii

Când au fost comparate rezultatele de sănătate ale persoanelor expuse la niveluri mai ridicate de salinitate a apei potabile cu cele expuse la niveluri mai scăzute, s-a observat un model consecvent. Cei care beau apă mai sărată au înregistrat o tensiune arterială sistolică mai mare cu aproximativ 3,22 mmHg și o tensiune arterială diastolică mai mare cu circa 2,82 mmHg, în medie.

Per total, expunerea la apă cu salinitate ridicată a fost legată de o creștere cu 26% a riscului de a dezvolta hipertensiune.

Sunt creșteri modeste la nivel individual, dar chiar și mici modificări ale tensiunii arteriale la nivelul unor populații mari pot avea efecte semnificative asupra sănătății publice. Cum vine asta, mai exact? Pentru a pune lucrurile în perspectivă, riscul pe care îl prezintă salinitatea apei pentru hipertensiune este similar cu cel al altor factori de risc cardiovascular, cum ar fi activitatea fizică redusă, care crește riscul de hipertensiune cu aproximativ 15% până la 25%.

Ce spun autoritățile?

V-ați gândit vreodată la asta? Cercetătorii subliniază importanța luării în considerare a expunerilor de mediu alături de comportamentele individuale atunci când se abordează factorii de risc pentru hipertensiune. În ciuda dovezilor tot mai numeroase, se cunosc încă relativ puține lucruri despre efectele pe termen lung asupra bolilor cardiovasculare, cum ar fi atacurile de cord sau accidentele vasculare cerebrale.

Interesant este că ghidurile actuale ale Organizației Mondiale a Sănătății nu stabilesc niciun standard de sănătate pentru nivelurile de sodiu din apa potabilă. Dar pentru majoritatea oamenilor, alimentele rămân sursa principală de sodiu. Când salinitatea apei este ridicată, sursele de băut se pot adăuga la aportul total al unei persoane, agravând problema.