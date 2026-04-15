Un nou studiu global arată că apa potabilă cu o concentrație ridicată de sare, un fenomen tot mai des întâlnit în zonele de coastă din cauza schimbărilor climatice, poate crește riscul de hipertensiune arterială cu 26%. Peste 3 miliarde de oameni care trăiesc în regiuni costiere ar putea fi afectați de acest pericol ascuns, care se adaugă factorilor de risc deja cunoscuți.

Un factor de risc trecut cu vederea

Când ne gândim la cauzele tensiunii arteriale mărite, mintea ne fuge imediat la alimentația bogată în sare, la lipsa de mișcare sau la fumat. Numai ca lucrurile stau puțin diferit. O sursă neașteptată de sare își face loc în viața a milioane de oameni: apa pe care o beau zilnic. Pe măsură ce nivelul mării crește, tot mai multă apă sărată se infiltrează în sursele de apă dulce de pe glob.

Acest lucru este deosebit de problematic în comunitățile de coastă, unde peste 3 miliarde de oameni trăiesc și mulți depind de pânza freatică pentru apa potabilă. În aceste zone, oamenii ar putea ingera, fără să știe, cantități mari de sodiu doar prin consumul de apă și prin gătit, apa având o salinitate pe care, de multe ori, nici nu o pot gusta.

Studiul care schimbă perspectiva

Deși suspiciunile existau de mult timp, cercetările anterioare au fost limitate de metode de măsurare imprecise și eșantioane mici. Pentru a clarifica situația, o echipă de cercetători a realizat o meta-analiză (o metodă care combină rezultatele mai multor studii pentru o concluzie mai solidă), centralizând datele din 27 de studii care au implicat peste 74.000 de participanți din SUA, Australia, Israel, Bangladesh, Vietnam, Kenya și mai multe țări europene.

Profesorul Rajiv Chowdhury, cercetător principal în sănătate globală la Florida International University, a explicat punctul de plecare al studiului: „Sunt cercetător în sănătate publică și acest lucru a ridicat o întrebare pentru echipa mea: Ar putea intruziunea apei sărate să crească riscul de hipertensiune arterială la nivel mondial?”

Cifrele sunt clare

Rezultatele au arătat un model consistent. Persoanele care consumau apă cu o salinitate mai mare aveau tensiunea arterială sistolică mai mare cu aproximativ 3,22 mmHg și cea diastolică cu 2,82 mmHg, în medie, față de cei care beau apă cu un conținut redus de sare.

Per total, expunerea la apă cu salinitate ridicată a fost asociată cu un risc cu 26% mai mare de a dezvolta hipertensiune.

Iar aceste asocieri au fost cele mai puternice în rândul populațiilor de coastă, confirmând legătura directă cu intruziunea apei de mare în sursele de apă dulce.

La fel de periculos ca sedentarismul?

Poate că aceste creșteri par modeste la nivel individual, dar la scara unei populații mari, chiar și mici modificări ale tensiunii arteriale pot avea efecte semnificative asupra sănătății publice. V-ați gândit vreodată că apa pe care o beți poate fi la fel de problematică precum lipsa de mișcare?

Hai să vedem. Pentru a pune lucrurile în perspectivă, riscul pe care îl prezintă salinitatea apei este similar cu cel al altor factori de risc cardiovascular cunoscuți, cum ar fi activitatea fizică redusă, care crește riscul de hipertensiune cu aproximativ 15% până la 25%.

Ce urmează și de ce OMS tace

În ciuda dovezilor tot mai numeroase, cercetătorii știu încă relativ puține despre efectele pe termen lung ale consumului de apă sărată asupra bolilor cardiovasculare, precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. Echipa profesorului Chowdhury a identificat foarte puține studii care să examineze aceste consecințe.

Interesant este că, în prezent, ghidurile Organizației Mondiale a Sănătății nu stabilesc niciun standard de sănătate pentru nivelurile de sodiu din apa potabilă. Pentru majoritatea oamenilor, mâncarea rămâne sursa principală de sodiu. Dar când salinitatea apei este ridicată, sursele de băut pot contribui important la aportul total, făcând managementul tensiunii arteriale și mai dificil.