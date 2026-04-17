O sursă neașteptată de sare ar putea fi cauza hipertensiunii arteriale pentru milioane de oameni: apa pe care o beau. Un nou studiu amplu arată că persoanele expuse la apă potabilă mai sărată au un risc cu 26% mai mare de a dezvolta hipertensiune, o problemă de sănătate adesea trecută cu vederea.

Un factor de risc ignorat

Când ne gândim la cauzele tensiunii arteriale mari, de obicei ne vin în minte factorii de stil de viață, precum alimentația nesănătoasă, lipsa exercițiilor fizice sau fumatul. Numai că lucrurile stau puțin diferit, iar factorii de mediu primesc, în general, mult mai puțină atenție.

Pe măsură ce nivelul mării crește, tot mai multă apă sărată se infiltrează în sursele globale de apă dulce. Această intruziune a apei sărate ar putea crește riscul de hipertensiune la nivel mondial. Problema este deosebit de gravă în zonele de coastă, unde peste 3 miliarde de oameni trăiesc la nivel global, mulți dintre ei în țări cu venituri mici și medii, unde apa subterană este principala sursă de apă potabilă. În aceste comunități, oamenii ar putea ingera, fără să știe, cantități mari de sodiu doar prin băut și gătit cu apă salină pe care nu o pot gusta.

Cifrele unui studiu amplu

Pentru a clarifica această incertitudine, o echipă de cercetători a realizat o revizuire sistematică și o meta-analiză care a cumulat date din 27 de studii, implicând peste 74.000 de participanți din SUA, Australia, Israel, Bangladesh, Vietnam, Kenya și mai multe țări europene. Studiile s-au concentrat pe legătura dintre nivelurile de sodiu din apa potabilă și rezultatele cardiovasculare, inclusiv tensiunea arterială și hipertensiunea.

Iar rezultatele sunt clare. Cei care au băut apă mai sărată au înregistrat, în medie, o tensiune arterială sistolică cu aproximativ 3,22 mmHg mai mare și o tensiune arterială diastolică cu aproximativ 2,82 mmHg mai mare.

Riscul de a dezvolta hipertensiune a crescut cu 26%.

La fel de periculos ca sedentarismul?

Poate că aceste cifre nu par uriașe la prima vedere. Dar hai să le punem în perspectivă. Riscul pe care îl prezintă nivelurile ridicate de salinitate a apei pentru hipertensiune este similar cu cel al altor factori de risc cardiovascular, cum ar fi activitatea fizică redusă, care crește riscul de hipertensiune cu aproximativ 15% până la 25%.

V-ați fi gândit vreodată că apa de la robinet poate fi la fel de riscantă precum lipsa de mișcare? Chiar dacă sunt creșteri modeste la nivel individual, mici modificări ale tensiunii arteriale la nivelul unor populații mari pot avea efecte semnificative asupra sănătății publice.

O problemă fără reglementări clare

Și totuși, în ciuda dovezilor, există un gol major. Interesant este că actualele ghiduri ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) nu stabilesc niciun standard de sănătate pentru nivelurile de sodiu din apa potabilă. Acest lucru evidențiază și mai mult nevoia de dovezi științifice mai solide.

E drept că, pentru majoritatea oamenilor, alimentele rămân principala sursă de sodiu. Dar atunci când salinitatea apei este ridicată, sursele de băut pot contribui vizibil la aportul total al unei persoane. Verificarea rapoartelor locale privind calitatea apei, dacă sunt disponibile, și concentrarea pe sodiul din alimentația generală ar putea ajuta oamenii să-și gestioneze mai bine tensiunea arterială.