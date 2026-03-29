Un studiu recent realizat pe aproape 5.000 de femei scoate la iveală o realitate pe care multe o trăiesc în tăcere. Peste 90% dintre participante au declarat că simptomele menstruale le perturbă activitatea profesională, cifrele arătând un impact mult mai profund decât s-ar crede la prima vedere.

Impactul la locul de muncă

Cifrele sunt, pe bune, copleșitoare. Conform datelor, 90,7% dintre femei au afirmat că simptomele menstruale le-au perturbat munca într-un fel sau altul. Mai mult, 76,2% au spus că le este afectată concentrarea la serviciu sau la studii în timpul acestor perioade.

Iar problemele nu se opresc aici. Aproape o treime dintre respondente (31,8%) au fost nevoite să își ia liber de la muncă sau de la universitate în ultimul an din cauza ciclului menstrual. Și totuși, stigmatul persistă, având în vedere că 59,4% dintre femei simt nevoia să își ascundă sau să își minimizeze simptomele la locul de muncă.

Relațiile intime, sub presiune

Dincolo de birou, viața personală are și ea de suferit. Studiul arată că 84,3% dintre femei consideră că ciclul menstrual le perturbă relațiile intime. Când vine vorba de apropierea fizică, procentul este chiar mai mare: 92,4% au spus că simptomele le-au afectat intimitatea cu partenerul în ultimele 12 luni.

Numai că lucrurile stau puțin diferit pentru cele care comunică deschis. Datele au arătat că persoanele care s-au simțit mai confortabil să ceară sprijin de la partener au raportat mai puține perturbări ale intimității.

Percepția schimbă realitatea?

Dar stai puțin, cum vine asta? O descoperire cu adevărat interesantă a fost legătura dintre percepție și experiența fizică. Femeile care și-au privit ciclul menstrual într-o lumină mai pozitivă au raportat niveluri de durere mai scăzute cu aproximativ 18% în medie și mai puține simptome de sănătate mintală.

V-ați gândit vreodată că modul în care privim un lucru îi poate schimba, efectiv, manifestarea fizică? Deși studiul (care a fost unul de tip sondaj) nu poate stabili o cauzalitate directă, corelația este suficient de puternică pentru a ne da de gândit.

Educația, primită de pe social media

În timpul cercetării, a fost organizat și un focus grup care a oferit o perspectivă mai profundă asupra experiențelor trăite de femei. O declarație anonimă a uneia dintre participante a rămas întipărită în mintea cercetătorilor, subliniind o problemă majoră a sistemului educațional.

„Practic, am învățat despre menstruația mea la sfârșitul anilor 20, începutul anilor 30, și de pe rețelele de socializare – pentru că niciuna dintre noi nu a fost învățată asta la școală. Și acum, în sfârșit, ne înțelegem corpurile. Este unul dintre subiectele noastre preferate de discuție (pentru că înseamnă) că ne putem sprijini mai bine una pe cealaltă. Simt că mi-a aprofundat prieteniile și (chiar și) partenerul meu mă poate sprijini mai bine – simt că de fapt ne-a apropiat. A ajutat cu siguranță faptul că am putut vorbi despre asta între noi. Este cu adevărat înfricoșător să te gândești că toate am învățat despre asta de pe rețelele de socializare.”

O realitate tristă, dar comună.

Ce urmează? Mai mult decât „doar o menstruație”

Și totuși, ce e de făcut? Cercetarea subliniază nevoia urgentă de o mai bună educație în domeniul sănătății menstruale, de politici de sprijin la locul de muncă și de sisteme de sănătate care să ia în serios simptomele femeilor. Prea des, problemele legate de menstruație sunt respinse cu un simplu „e doar o menstruație”, când, de fapt, impactul lor se resimte în productivitate, cariere și relații.

Mesajul este clar: nu e niciodată *doar* o menstruație.