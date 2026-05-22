Știi momentul ăla când un coleg de muncă este absolut genial pentru tine, dar altcineva se plânge că e un coșmar absolut? Exact la asta m-a dus cu gândul cea mai recentă poveste de la Hollywood. Adam Driver și Scarlett Johansson tocmai și-au reafirmat admirația reciprocă la festivalul de la Cannes, chiar în timp ce actorul se confruntă cu niște acuzații destul de grave din partea Lenei Dunham.

Adam Driver responds to a question about Lena Dunham’s portrayal of him in her book: “I have no comment on that, I’m saving it all for my book” #CannesFilmFestival pic.twitter.com/MT0skeYauL — Deadline (@DEADLINE) May 17, 2026

Povestea asta ne arată cât de subiective sunt relațiile profesionale și cum intensitatea unui om poate fi percepută complet diferit. Pentru noi, cele care jonglăm zilnic cu tot felul de personalități la birou, e o lecție clară despre compatibilitate, limite emoționale și felul în care ne raportăm la colegii mai dificili.

Chimia de pe ecran și muncă din spate

Cei doi actori au filmat recent pentru pelicula „Paper Tiger” (2026), dar istoria lor a început cu drama „Marriage Story” din 2019. Și să fim serioase, scenele acelea de divorț ne-au cam ținut cu sufletul la gură. Scarlett a recunoscut mereu că a fost o experiență brutală, dar care a meritat din plin efortul psihic.

„Am petrecut două zile întregi țipând unul la celălalt, țipând brutal și luptându-ne timp de două zile întregi. A fost epuizant, dar dacă nu aș fi avut un actor atât de puternic precum Adam care să preia toate lucrurile pe care i le ofeream, aș fi fost pierdută.” – Scarlett Johansson, Actriță

Iar Adam îi întoarce acum favorul. Într-un interviu recent preluat de Theblast, actorul a povestit cât de mult apreciază generozitatea colegei sale de platou. El a explicat că Johansson nu se gândește doar la personajul ei, ci la întreaga cultură de pe set, asigurându-se că tot sistemul funcționează perfect pentru toată lumea.

„Am avut niște momente foarte intime la Marriage Story, pe platoul de filmare, ca să fiu clar. A fost o filmare provocatoare, iar mulți oameni au fost foarte generoși în timpul acelor filmări. Așa că m-am simțit imediat familiar cu Scarlett. Ea este grozavă.” – Adam Driver, Actor

Acuzațiile care schimbă complet peisajul

Dar că lucrurile stau complet diferit în altă tabără. În cartea sa de memorii lansată în 2026, intitulată „Famesick”, Lena Dunham descrie o cu totul altă față a lui Driver din perioada în care filmau comedia HBO „Girls”.

Regizoarea susține că, la un moment dat, când ea și-a uitat replicile în timpul repetițiilor, actorul a devenit agresiv verbal, a țipat la ea și chiar a aruncat cu un scaun în perete.

„Îmi amintesc că am făcut o scenă de luptă cu Adam și cât de înfricoșător a fost să întâlnesc pe cineva atât de complet prezent cu o asemenea absență.” – Lena Dunham, Actriță și regizoare

Întrebat direct la Cannes despre aceste episoade tensionate descrise de Dunham, Driver a refuzat elegant să comenteze. El a spus simplu jurnaliștilor că păstrează toate aceste detalii pentru propria sa carte. Până atunci, rămâne neclar cum se vor așeza lucrurile în industrie pentru el, dar e clar că adevărul complet îl vom afla abia la publicarea volumului său.