Victoria Beckham, în vârstă de 52 de ani, a vorbit public despre cum gestionează, alături de soțul ei David, „perioadele dificile”. Declarațiile vin la câteva luni după ce fiul lor, Brooklyn, a lansat un atac public fără precedent la adresa familiei, în ianuarie 2026, adâncind o ruptură care a dominat presa internațională.

Declarația care a zguduit familia

Tensiunile dintre familia Beckham și cuplul Peltz Beckham au explodat la începutul anului 2026. Brooklyn, acum în vârstă de 27 de ani, a publicat atunci o declarație explozivă pe rețelele de socializare, după luni de speculații.

„Am tăcut ani de zile și am făcut toate eforturile pentru a păstra aceste probleme private”, a scris fiul cel mare al soților Beckham. Iar mesajul a continuat tranșant. „Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, îmi apăr punctul de vedere pentru prima dată în viața mea.”

Acuzațiile lui Brooklyn au vizat direct părinții, susținând că aceștia ar fi controlat narativele din presă, i-ar fi „deturnat” nunta cu Nicola Peltz și ar fi „încercat la nesfârșit să le distrugă relația.”

Acuzații extrem de grave, nu-i așa?

„Întotdeauna i-am pus pe copiii noștri pe primul loc”

Dar, după luni de tăcere, Victoria Beckham a abordat subtil drama de familie. Într-o apariție la emisiunea „Today with Jenna & Sheinelle”, întrebată despre „anul plin de provocări”, creatoarea de modă a oferit o perspectivă asupra dinamicii lor.

„Întotdeauna i-am pus pe copiii noștri pe primul loc”, a subliniat ea. Victoria a explicat că ea și David se sprijină reciproc și cresc împreună. „Ne iubim atât de mult copiii și ne-am concentrat mereu pe protejarea lor, dar râdem mult. David Beckham este cu adevărat, super amuzant.”

Ea a continuat, cercul lor de apropiați. „Știi, eu și David, suntem atât de apropiați și avem oameni incredibili în jurul nostru. Suntem apropiați de părinții mei și de părinții lui David. Ne sprijinim reciproc în tot ceea ce facem.”

Secretul unei căsnicii de 26 de ani

Dincolo de cifre și scandaluri, Victoria a pus accentul pe longevitatea relației cu David, cu care este căsătorită de 26 de ani (o performanță rară în lumea celebrităților). Ea a dezvăluit că evoluția comună este cheia succesului lor.

„Am crescut împreună”, a adăugat ea. „Și aici mă simt atât de binecuvântată.”

„Tot ce am încercat a fost să ne protejăm copiii”

Și nu s-a oprit aici. Într-un interviu separat acordat Wall Street Journal, Victoria a reluat ideea protecției familiei, ca un laitmotiv al vieții lor. Pe bune, pare că aceasta este cea mai importantă valoare pentru ei.

„Ne iubim atât de mult copiii. Am încercat mereu să fim cei mai buni părinți posibili”, a declarat Beckham. „Știi, suntem în atenția publicului de mai bine de 30 de ani acum. Și tot ce am încercat vreodată să facem a fost să ne protejăm copiii și să-i iubim.”

Până în prezent, nici familia Beckham, nici Brooklyn și Nicola Peltz Beckham nu au oferit alte comentarii pe marginea acestui subiect.