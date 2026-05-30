Ai suspinat vreodată după pantofii lui Carrie Bradshaw sau după rochiile ei aparent aruncate la întâmplare, dar care arătau mereu perfect pe ecran? Ei bine, magia de la televizor ascunde o realitate mult mai puțin strălucitoare. Sarah Jessica Parker tocmai a scos la iveală detalii neașteptate despre nopțile nedormite care au creat cel mai iubit personaj de modă din anii 2000.

De ce ne interesează pe noi asta acum? Pentru că de multe ori ne comparăm viețile și garderobele cu imagini atent regizate. Să afli că o simplă ținută relaxată de brunch necesita probe epuizante la 3 dimineața te face să privești altfel presiunea de a arăta mereu impecabil în viața reală. Dincolo de haine, e vorba despre muncă invizibilă pe care o depunem, adesea până la epuizare, doar pentru a păstra aparențele.

Serialul a rulat inițial între 1998 și 2004, definind practic o întreagă generație de femei care și-au căutat independența în marile orașe. Anul trecut, o parte din distribuția originală s-a reunit la o replică a celebrului apartament din New York. Absența lui Kim Cattrall a reamintit însă tuturor că relațiile din spatele camerelor nu au fost mereu la fel de dulci ca un cocktail Cosmopolitan, mai ales după criticile aduse de aceasta în 2017.

Nopți albe și ținute nebunești

Într-un interviu recent acordat în timpul unui eveniment din New York, actrița a povestit cum arăta de fapt programul ei. Așa cum a relatat Theblast zilele trecute, Parker a recunoscut că proba unele dintre cele mai neconvenționale piese în creierii nopții, alături de designerul de costume Molly Rogers.

„Se făcea ora 2 sau 3 sau 4 dimineața, și abia terminasem filmările, și eram la o probă, iar ele aveau unele dintre cele mai nebunești chestii.” – Sarah Jessica Parker, Actriță

Iar asta se întâmpla după ore întregi, absolut obositoare, de stat pe platou. Totuși, actrița recunoaște că acea perioadă a fost un amestec de haos și distracție pură. Ea a lăudat conexiunile vaste ale stilistei, care le aducea piese de colecție absolut fabuloase la care altfel nu ar fi avut acces.

Presiunea imaginii și comentariile răutăcioase

Dar nu totul a fost doar despre haine de designer și pantofi scumpi. Știi momentul ăla când te simți vulnerabilă și cineva face un comentariu total deplasat despre corpul tău? Parker a trecut prin asta la scară globală. Ea a mărturisit că acele comentarii despre aspectul ei fizic, apărute constant în primii ani de difuzare, au fost extrem de greu de dus pe umeri.

„Nu simțeam că pot să stau într-o cameră și cineva să-mi spună: «Ești cu adevărat neatrăgătoare». Și apoi eu să pot spune: «De ce simți că este necesar să comentezi?»” – Sarah Jessica Parker, Actriță

La un moment dat, un articol dintr-o revistă a făcut-o pur și simplu să cedeze. A izbucnit în plâns alături de prietenele ei, eliberând ani de suferință adunată din cauza criticilor nedrepte.

Și pentru că tot vorbim de vulnerabilitate pe set, actrița a dezvăluit un detaliu chiar simpatic. Prezența soțului ei, Matthew Broderick, la filmări o făcea teribil de emoționată. Scenele intime deveneau un chin, sperând în sinea ei ca el să nu se uite exact în acel moment. Poate și de asta Broderick a refuzat constant să aibă o apariție episodică în serial, deși producătorii l-au chemat de nenumărate ori.

Zvonurile care schimbă perspectiva

Numai că imaginea perfectă a vedetei a primit recent o lovitură destul de serioasă. La începutul acestui an, au apărut informații conform cărora foști membri ai echipei de filmare ar fi gata să vorbească despre un comportament nu tocmai prietenos al actriței în spatele camerelor. Se pare că existau crize de furie din cauza unor mici probleme de garderobă, iar unii angajați ar fi plecat plângând de pe set după interacțiunile cu ea.

Aceste acuzații rămân deocamdată neconfirmate oficial, iar actrița nu a oferit încă un punct de vedere. Rămâne de urmărit dacă foștii angajați vor ieși public cu declarații asumate sau dacă totul se va stinge ca un simplu zvon de la Hollywood. Până atunci, data viitoare când te simți copleșită de o ținută care nu îți iese sau de o critică nedreaptă la adresa corpului tău, amintește-ți că până și cele mai glamuroase femei de pe ecran duc lupte similare în viața reală.