Sarah Jessica Parker, un simbol al New York-ului, a avut parte de o întâlnire cu totul specială. Actrița a fost gazda Reginei Camilla la celebra Bibliotecă Publică din New York, într-un eveniment dedicat pasiunii lor comune, literatura, după o dimineață sobră petrecută la Memorialul 9/11.

O întâlnire sub semnul cărților

În timp ce Regele Charles avea un alt program, Regina Camilla, o iubitoare declarată a literaturii, a ales să viziteze impresionanta Bibliotecă Publică din New York. Iar compania sa a fost pe măsură: Sarah Jessica Parker, o alegere perfectă pentru a reprezenta orașul și, în același timp, o împătimită a cărților. Evenimentul a marcat, de altfel, prima vizită regală la această instituție de la fondarea sa.

Carrie Bradshaw ar fi mândră. Ținuta aleasă de SJP

Dar, hai să fim serioase, prima întrebare care ne vine tuturor în minte este: ce porți, până la urmă, la o întâlnire cu Regina Angliei? Ei bine, SJP a rămas fidelă stilului său inconfundabil, cu o notă subtilă de Carrie Bradshaw. Actrița a purtat o rochie midi albă cu buline, cu un guler festiv cu volane și nasturi în față, completată de un palton roz pal cu un imprimeu animal print discret.

Numai că piesa de rezistență a fost alta.

Încălțămintea a fost cea care a furat toate privirile. O pereche de pantofi statement, de un roz foarte deschis, cu o parte frontală neagră tip colivie, mai potriviți pentru un brunch cu fetele din „Sex and the City” decât pentru o vizită regală. Și totuși, alegerea a fost perfectă pentru locație. Pe acele trepte celebre (unde Carrie a avut inima frântă de Big), SJP a avut ocazia să aducă o nouă energie, una plină de bucurie regală. Ca accesorii, a optat pentru un colier de perle cu inserții de bijuterii, iar machiajul a fost unul natural și luminos.

Eleganța regală a Reginei Camilla

De cealaltă parte, Regina a ales o ținută sobră și elegantă. A purtat o rochie bespoke din mătase creponată, de culoare bleumarin, creată de Fiona Clare, și un palton asortat, lung până la genunchi. Ținuta a fost accesorizată cu broșa Britannia a Reginei Mamă și cu pantofi din piele Eliot Zed Gladys.

„Schimbă vieți și cultivă empatie”

Dincolo de modă, miza întâlnirii a fost una mult mai profundă, legată de puterea cărților. Într-un material publicat recent de Vogue, sunt redate și declarațiile actriței, care a subliniat importanța lecturii. Sarah Jessica Parker a ghidat-o pe Regină prin bibliotecă, unde aceasta a întâlnit personalități literare și editori, inclusiv pe Anna Wintour și pe bibliotecarul șef Brian Bannon.

„De fiecare dată când pui în lumină lectura și relația dintre un cititor și o carte, și cum aceasta schimbă și îmbogățește vieți, cultivă empatie și curiozitate, sunt atât de recunoscătoare. Iar pentru Majestatea Sa, înseamnă enorm”, a declarat Parker presei la eveniment.

Cele două nu sunt la prima întâlnire, ele cunoscându-se anterior la o recepție pentru autori și susținători ai premiului Children’s Booker Prize, la Londra. Turneul regal s-a încheiat cu o gală strălucitoare pentru The King’s Trust, la care au participat nume precum Grace Coddington, Karen Elson, Donatella Versace și cuplul din White Lotus, Meghann Fahy și Leo Woodall.