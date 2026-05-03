Te-ai gândit vreodată la cum ai fost crescută comparativ cu băieții din familia ta? Ai simțit că fratele tău avea mult mai multă libertate decât tine la aceeași vârstă?

Fix despre această realitate incomodă a vorbit recent celebrul prezentator TV Nick Cannon. Tatăl a 12 copii recunoaște fără perdea că aplică reguli complet diferite pentru gemenii săi de 15 ani (pe care îi are împreună cu fosta soție, Mariah Carey).

Băieții au voie, fetele ba

Când vine vorba de primele iubiri, lucrurile stau complet diferit sub acoperișul vedetei. În timpul unei apariții din 2 mai la The TMZ Podcast, gazda emisiunilor America’s Got Talent și The Masked Singer a fost extrem de sinceră.

„Fiul meu a ieșit la întâlniri, iar eu i-am permis acest lucru, chiar l-am încurajat”, a povestit el deschis despre băiatul său, Moroccan.

Numai că situația se schimbă radical când vine vorba de sora lui geamănă. Întrebat dacă aceleași reguli se aplică și pentru Monroe, răspunsul a venit tăios și sigur pe el.

„Nu, absolut deloc.”

Tatăl nu încearcă deloc să ascundă inegalitatea situației. Ba chiar o justifică public. „În primul rând, este absolut un dublu standard”, a continuat el. „Și știu că intru des în bucluc pentru că spun lucrurile direct din suflet, dar există o diferență între a crește un fiu și a crește o fiică.”

Instinctul de protecție și presiunea societății

O analiză publicată recent de Hellomagazine aduce în discuție exact această vulnerabilitate asumată a comediantului. Iar dacă stăm să ne gândim bine, mentalitatea asta nu ne este deloc străină nici nouă, aici în România.

Câte dintre noi nu au auzit în adolescență clasica placă „tu ești fată, la tine e altfel” în timp ce frații noștri veneau târziu acasă fără prea multe explicații? Să fim serioase, e o moștenire culturală pe care multe mame de la noi încă se luptă să o dezvețe, încercând să ofere fetelor lor aceeași încredere și libertate de care se bucură băieții.

Cannon a explicat că atitudinea sa pornește dintr-o dorință profundă de protecție. El simte o responsabilitate mult mai mare de a-și feri fiica de posibile pericole.

„Sunt mai protector cu fiica mea pentru că sunt lucruri acolo afară de care trebuie să o protejez”, a mărturisit starul TV, vorbind deschis despre fricile sale ca părinte.

„Dacă cineva pune mâna pe fiica mea, mă duc la închisoare. Dacă un bărbat pune mâna pe fiica mea, este cel mai mare coșmar al meu.”

Dincolo de gemeni. Adevărul despre viața cu 12 copii

Dincolo de regulile stricte de dating, familia vedetei atrage constant atenția publicului. Într-un interviu din 2025 la The Breakfast Club, Cannon a descris modul în care abordează paternitatea ca fiind parțial modelat de consecințele emoționale ale despărțirii sale de Mariah Carey.

Dar Monroe, fiica sa adolescentă, a ținut să clarifice recent pe Instagram cum arată cu adevărat arborele ei genealogic. Pe bune, fata a vrut să ofere o perspectivă rară asupra relației cu copiii mai mici ai tatălui ei, pe care acesta îi are cu șase femei diferite.

„Clarific ceva, băieți! Am un SINGUR frate, care este @moroccan.cannon. Am și alți frați vitregi din partea tatălui meu, dar toți sunt cu mulți, mulți ani mai mici decât mine!”

În iulie 2025, Cannon a oferit detalii intime despre familia sa extinsă într-un interviu pentru Vulture. Acolo a împărtășit că cei 12 copii ai săi au fost un „produsul secundar al dorinței sale de a mulțumi femeile cu care ieșea sau prietenele sale singure care își doreau copii.”

Cifrele vorbesc de la sine.

Vedeta a abordat chiar și subiectul conceperii a cinci dintre copiii săi într-un singur an, mai exact în 2022. „A fost și un pic de, gen, Ok, Doamne, cum de am avut cinci copii într-un an? Probabil activitate neglijentă”, a recunoscut el la finalul discuției.