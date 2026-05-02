Te-ai trezit vreodată că o fotografie mai veche din vacanță reapare brusc pe internet și atrage comentarii pe care chiar nu ți-ai dori să le citești? Ei bine, exact asta i se întâmplă acum lui Taylor Swift, la cei 36 de ani ai săi, chiar în timp ce se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente din viața ei personală.

Vacanta in Bahamas si un costum de baie celebru

Să ne întoarcem puțin în timp, mai exact în luna martie a anului 2024. Atunci, artista a ținut prima pagină a ziarelor datorită unor fotografii de paparazzi realizate în timpul unei escapade romantice în The Bahamas. Era acolo alături de cel care la acea vreme îi era doar iubit, jucătorul din NFL Travis Kelce (acum și el în vârstă de 36 de ani).

Bucurându-se de soarele tropical, Taylor a ales să poarte un costum de baie din două piese, galben-lămâie, de la brandul scump Montce. Vorbim despre un top decoltat, cu bretele, și un slip cu talie joasă asortat. Afișându-și șoldurile perfecte, cântăreața a renunțat la orice fel de pozat intenționat pentru camere. Ea a preferat să se țină ocupată cu lucrurile ei personale pe nisipul alb.

Și totuși, o anumită ipostază a atras atenția mai mult decât era cazul.

Într-una dintre imagini, cântăreața a fost surprinsă stând în patru labe, căutând ceva. Fără să-și dea seama, ea a intrat pur și simplu în modul de vacanță, afișându-și picioarele lungi, talia tonifiată și posteriorul atrăgător în acei chiloți cu talie joasă. Se pare că unii fani au fost mai mult decât dispuși să profite de această poziționare a ei.

Reactiile din online si presiunea pe corpul feminin

Dar știi cum e internetul, mereu gata să judece. Zilele trecute, acea fotografie oarecum granulată a fost redistribuită pe rețeaua X (fostul Twitter) și a adunat rapid o serie de comentarii explicite, destul de sub centură.

Iar lucrurile nu s-au oprit doar la o singură platformă socială.

Așa cum semnalează Theblast într-un articol publicat recent, imaginea respectivă a ajuns și pe Reddit, unde a atras reacții explicite similare cu cele lăsate pe recenta postare de pe X. Poza făcea parte dintr-un set mai mare care o arăta pe artistă la o plimbare romantică alături de partenerul ei. Aici, fanii i-au putut vedea din față costumul de baie care îi lăsa la vedere decolteul, ea uimind privitorii cu un memento al formelor sale. Să fim serioase, e absolut normal să te relaxezi la plajă fără să te gândești că fiecare mișcare îți este analizată la milimetru (și judecată aspru de necunoscuți).

O logodna de milioane de aprecieri

V-ați gândit vreodată cât de rapid se poate schimba viața cuiva într-un an? La momentul acelei vacanțe din The Bahamas, Taylor forma un cuplu cu Travis încă de la sfârșitul anului 2023. Numai că între timp relația lor a trecut la nivelul următor.

În urmă cu opt luni, starul piesei „Blank Space” a devenit virală în doar câteva minute după ce a distribuit pe Instagram imagini de la cererea ei în căsătorie, dezvăluind că a spus absolut: „Da.”

Într-o rochie de vară în dungi, stând confortabil lângă Travis într-un decor superb de grădină unde a avut loc propunerea, Taylor a scris un mesaj genial: „Profesoara ta de engleză și profesorul tău de sport se căsătoresc.” Acea postare a strâns nu mai puțin de 38 de milioane de aprecieri. Pe bune, cifrele astea sunt de-a dreptul uriașe!

Printre vedetele care s-au grăbit să lase aprecieri s-au numărat cântăreața Demi Lovato, supermodelul Gigi Hadid, actrița Gal Gadot și starul country Jessie James Decker. Aprobarea a venit rapid și de la vedeta pop Jennifer Lopez, dar și de la Eva Longoria, celebra actriță din Desperate Housewives.

Planuri de nunta si o noua locatie

Iar acum atenția tuturor se îndreaptă spre marele eveniment. La scurt timp după vestea logodnei, o sursă apropiată artistei a făcut câteva declarații clare despre starea lor de spirit.

„În acest moment, ei vor doar să se bucure de faptul că sunt logodiți și își vor lua timpul necesar cu asta. A fost o ușurare să nu mai fie nevoiți să țină [logodna lor] un secret și sunt bucuroși că a ieșit la iveală”, a precizat sursa respectivă.

Dar stai puțin, se pare că planurile s-au accelerat între timp. Conform ultimelor informații din interior, nunta ar fi acum programată pentru data de 3 iulie. Inițial, artista lua în calcul proprietatea ei din Rhode Island pentru a oficia nunta. Totuși, un alt apropiat a dezvăluit că ea și Travis analizează acum o altă locație, care să fie suficient de mare pentru a putea găzdui întreaga listă de invitați. Dincolo de zgomotul de fundal de pe internet și de comentariile nepotrivite despre corpul ei, viața merge înainte cu pași rapizi spre altar.