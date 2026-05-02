Știm cu toate că fetițele sunt tentate de parfumuri de la 4, 5 ani, vrând să imite rutina de frumusețe a mamei. Dar adevărata provocare apare ceva mai târziu, când observi că puiul tău începe să aibă un miros corporal specific. Deși majoritatea părinților se așteaptă ca cei mici să înceapă să folosească deodorant în perioada adolescenței, realitatea din teren ne arată că nu este neobișnuit ca părinții sau copiii să ia în calcul folosirea deodorantului chiar de la 8, 9 sau 10 ani.

De ce se schimba mirosul atat de devreme

Hai să vedem cum stă treaba cu biologia, pentru că totul are o explicație logică. Există două tipuri principale de glande implicate în acest proces: glandele exocrine și cele apocrine. La copii, transpirația provine exclusiv din glandele exocrine, care sunt răspândite pe toată suprafața corpului și se activează la febră, căldură sau alimente condimentate. Această secreție este inodoră, fiind compusă în principal din apă și sare.

Glandele apocrine, în schimb, sunt localizate la axile și se activează abia la pubertate. Ele secretă o substanță mai densă care, la rândul ei, nu are miros. Mirosul neplăcut apare, de fapt, în momentul în care această secreție intră în contact cu bacteriile de la nivelul pielii, care descompun substanțele organice și generează compuși odorigeni.

Corpul lor pur și simplu se transformă.

Numai că uneori mirosul apare chiar și la 8 ani. De ce? Din cauza unei igiene precare după un meci de fotbal în parc, din cauza hainelor sintetice care blochează evaporarea sau chiar după consumul de ceapă și usturoi.

Semnele clare ca e timpul sa actionezi

Pubertatea debutează la vârste diferite. În general, vorbim de intervalul 8-13 ani la fete și 9-14 ani la băieți. Fetele încep să dezvolte sânii, vocea băieților se poate îngroșa și își face apariția părul axilar sau pubian.

Într-o analiză detaliată publicată recent de Unica, specialiștii explică exact acest prag: „transpirația fetițelor începe să capete un iz neplăcut după ce apare prima menstruație, iar transpirația băieților începe să se simtă odată cu primele semne că începe să crească barba și când începe să se schimbe vocea.”

Te-ai gândit vreodată cât de important este tricoul de bumbac în toată această ecuație? Să fim serioși, materialele sintetice sunt inamicul numărul unu al pielii care transpiră. Încurajează copilul să facă baie zilnic și să poarte haine lejere, din materiale naturale, care ajută la uscarea rapidă.

Deodorant sau antiperspirant. Ce pui in cos

Când ajungi la raftul cu produse de îngrijire, opțiunile par infinite. Iar diferența dintre cele două categorii principale este uriașă.

Deodorantul luptă exclusiv împotriva mirosului. Acesta nu oprește transpirația, ci maschează mirosul neplăcut și elimină bacteriile de pe piele care provoacă acel miros atunci când intră în contact cu sudoarea. Folosește alcool sau ingrediente naturale (cum este bicarbonatul de sodiu sau magneziul). Pe de altă parte, antiperspirantul luptă împotriva umidității. Conține compuși pe bază de aluminiu care formează un „dop” temporar în glandele sudoripare, oprind fizic transpirația să ajungă la suprafață.

Pentru pielea sensibilă a preadolescenților, alegerea este destul de clară. Ideal ar fi să alegi un deodorant cât mai simplu, din ingrediente naturale, care să nu blocheze transpirația și care să nu conțină alcool. Adolescenții pot începe să folosească un deodorant din piatră de alaun.

Regula de aur inainte de prima utilizare

Chiar dacă optezi pentru un produs bio, sută la sută natural, nu te grăbi să-l aplici direct. Copiii pot dezvolta alergii la unul sau mai multe dintre ingredientele lor.

Și aici intervine pasul pe care multe mame îl omit. Înainte de a aplica oricare dintre aceste produse la subraț, este indicat să testezi pe o zonă mică a pielii, de exemplu pe dosul mâinii. Oferă-i organismului câteva zile să se adapteze cu noua rutină de îngrijire.

Urmărește eventuale reacții alergice, precum roșeață, mici umflături sau mâncărimi.