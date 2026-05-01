Shania Twain a împlinit 60 de ani în luna august a anului trecut, dar energia ei debordantă pare să sfideze complet trecerea timpului. Vineri, pe 1 mai 2026, legendara artistă de muzică country a făcut o apariție memorabilă în emisiunea Today with Jenna & Sheinelle. Acolo a ales să vorbească extrem de deschis despre procesul de maturizare, despre traumele adânci din trecut și despre curajul nebun de a te reinventa constant, indiferent de vârstă.

O lectie de stil si o revelatie neasteptata

Te-ai gândit vreodată cum o să privești viața când vei atinge acest prag al vârstei? Îmbrăcată absolut impecabil într-un costum gri de tip power suit, accesorizat îndrăzneț cu o cravată, cercei de aur și având părul prins într-un coc lejer, cântăreața canadiană ne-a demonstrat pe loc că stilul și atitudinea nu au termen de valabilitate. La aproape 30 de ani de la lansarea albumului ei revoluționar, Come On Over, Shania a fost întrebată de gazda Jenna Bush Hager cum se simte în această nouă etapă a vieții și cum diferă muzica ei actuală de tot ce a creat în trecut. Răspunsul ei a fost de o sinceritate debordantă.

„Ei bine, realizezi cât de mult nu te-ai schimbat deloc.”

Asta da perspectivă, nu-i așa? Numai că artista a simțit nevoia să detalieze această stare de spirit. „Cred că am învățat mai mult că nu mi-am abandonat niciodată copilul interior,” a adăugat ea cu multă căldură. „[Fetița] care visa la muzică și să scrie versuri nu m-a părăsit niciodată.”

Umbrele trecutului si drumul spre vindecare

Dincolo de strălucirea orbitoare de pe scenă și de hiturile care au făcut istorie, viața ei personală nu a fost deloc un basm liniștit. Născută sub numele de Eilleen Regina Edwards, ea a crescut în orășelul pitoresc, dar extrem de sărac, Timmins din Ontario, alături de cei patru frați ai săi. Mama ei, Sharon, și tatăl vitreg, Jerry Twain, se luptau zilnic pentru a pune mâncare pe masă. Mai grav este că Jerry era un bărbat abuziv, al cărui comportament a aruncat o umbră întunecată asupra întregii familii. În 2018, vedeta a mărturisit public că acesta a fost violent nu doar cu mama ei, ci a abuzat-o și pe ea. Tot acest coșmar a culminat cu un punct de cotitură devastator când ambii părinți au murit într-un tragic accident de mașină (pe vremea când tânăra artistă avea doar 22 de ani).

Într-un interviu emoționant publicat recent de Hellomagazine, vedeta a explicat decizia asumată de a fi vulnerabilă în fața publicului său. „Timp de atâția ani, m-am deschis despre unele dintre dificultățile și provocările [copilăriei mele],” a povestit Shania în dialogul direct cu Jenna și co-prezentatoarea Sheinelle Jones. „Dar vreau ca fanii mei să rezoneze cu lucrurile despre care vorbesc când vine vorba de suferință din dragoste sau dezamăgire.”

Și să fim serioși, cine ar putea să o judece pentru acest bagaj emoțional uriaș? Când era doar o fetiță, la insistențele disperate ale mamei sale, a început să cânte pentru a aduce în casă „câțiva dolari”.

„Mama mea a reușit să mă bage în baruri să cânt pentru bani mărunți și puteam să intru doar după ce barul se închidea, deci asta era de la miezul nopții,” își amintea ea despre acea perioadă tulbure. clar că, pe atunci, „nu i-a plăcut” și sub nicio formă „nu a iubit camerele de bar urât mirositoare, pline de fum, cu bărbați beți care se băteau”.

Puterea de a merge mai departe

Dar timpul vindecă rănile, iar perspectiva se schimbă radical odată cu maturitatea. Astăzi, la 60 de ani, fiind cea mai bine vândută artistă country din toate timpurile, Shania alege să privească acei ani dintr-un unghi complet diferit. „Privesc înapoi acum la copilăria mea cu bucurie,” le-a mărturisit ea celor două prezentatoare în platoul emisiunii. „Văd doar lucrurile bune acum.”

Iar viața ei profesională continuă să fie la fel de vibrantă și plină de surprize. În luna mai a anului trecut, cu doar câteva luni înainte de a schimba prefixul, a postat fotografii în care purta tocul chitarei și a făcut un anunț important pentru cei aproape trei milioane de urmăritori de pe Instagram. Artista a confirmat că lucrează de zor la cel de-al șaptelea album de studio. Mesajul ei a fost unul de o forță incredibilă pentru orice femeie care o ascultă: „Știu că această lume nu este construită sistemic pentru a susține o femeie de vârsta mea care lansează muzică DAR mă simt mai în ton cu mine însămi ca niciodată.”

Vara aceasta promite să aducă momente de neuitat pentru fani. Cântăreața va urca pe scena uriașă de la Wembley Stadium alături de artistul britanic Harry Styles, în cadrul rezidenței acestuia intitulate „Together, Together”, repetând astfel magia pe care cei doi au creat-o împreună în 2023 pe scena celebrului festival Coachella.