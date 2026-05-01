Te-ai gândit vreodată cum arată viața dincolo de lumina reflectoarelor pentru o divă absolută a anilor ’80? Kathleen Turner, actrița nominalizată la Oscar care ne-a fascinat pe toate cu energia ei debordantă, a ajuns la vârsta de 71 de ani și are o poveste de viață care bate orice scenariu de la Hollywood. Dincolo de succesul fulminant de pe marile ecrane, actrița a trăit o iubire de două decenii cu fostul ei soț, Jay Weiss, și a adus pe lume un singur copil. Este o poveste despre echilibru, provocări și curajul de a fi tu însăți, indiferent de vârstă.

Succesul urias si o iubire nascuta din intamplare

Născută pe 19 iunie 1954, Kathleen și-a început drumul spre celebritate în drama „The Doctors”. Această producție a fost premiată cu Daytime Emmy, iar ea a apărut în numeroase episoade începând cu anul 1978. Iar succesul major nu s-a lăsat prea mult așteptat. Au urmat rapid hituri absolute ale anilor ’80, producții pe care probabil le-ai văzut și tu, precum „Body Heat”, „Romancing the Stone” și „Peggy Sue Got Married”.

Să fim serioase, cine nu își amintește de chimia incredibilă pe care a avut-o cu Michael Douglas în aventura din junglă din 1984, „Romancing the Stone”? Acolo a jucat rolul romancierei Joan Wilder, care călătorește tocmai în Columbia pentru a plăti răscumpărarea surorii sale răpite. Este unul dintre cele mai cunoscute roluri ale ei. Doar doi ani mai târziu, făcea senzație alături de Nicolas Cage în „Peggy Sue Got Married”, acea poveste de dragoste cu călătorii în timp care o trimitea pe Peggy înapoi în 1960 pentru a-și corecta drumul către o căsnicie nefericită.

Dar magia s-a întâmplat și în viața ei personală. Exact când filmările pentru „Romancing the Stone” se apropiau de final, Kathleen l-a cunoscut pe dezvoltatorul imobiliar Jay Weiss. Actrița a povestit cu multă candoare exact cum a început totul: „Mi-a găsit un apartament, iar ca să îi mulțumesc, l-am scos la prânz.”

Simplu, nu-i așa?

Cei doi s-au căsătorit pe 4 august 1984, construind o familie frumoasă. Din păcate, cuplul a divorțat două decenii mai târziu, în anul 2007.

Fiica talentata care isi urmeaza propriul drum artistic

Din iubirea lor a rezultat un singur copil, Rachel Ann Weiss, născută în anul 1987. Și, cum așchia nu sare departe de trunchi, tânăra a moștenit din plin pasiunea mamei sale pentru creativitate și artă. Este mereu interesant să vedem cum copiii preiau din energia părinților și o transformă în ceva cu totul personal.

Așa cum am aflat dintr-un material publicat recent de Hellomagazine, Rachel a ales să studieze muzica la Hampshire College. Drumul ei artistic a prins un contur clar în 2012, atunci când și-a lansat albumul de debut intitulat „Dear Love”.

Numai că talentul ei nu se oprește doar la muzică.

Poate nu știai, dar Rachel a cochetat și cu actoria încă de mică. A jucat în filmul „Little Monsters” din 1989, unde i-a avut colegi de platou pe Ben Savage (starul din serialul „Boy Meets World”) și pe fratele acestuia, Fred Savage. În prezent, fiica lui Kathleen își ține urmăritorii la curent cu viața ei de zi cu zi prin intermediul platformei Instagram. Ba chiar și-a exprimat dorința de a continua să joace pe scenă. Pe profilul ei de pe platforma Backstage a scris foarte clar că speră să joace piese de Shakespeare și în afara evenimentelor private.

Lupta cu boala si curajul de a nu renunta niciodata

Ajunsă la 71 de ani, Kathleen Turner ne demonstrează tuturor ce înseamnă reziliența autentică. Nu s-a retras din lumina reflectoarelor, așa cum ar fi făcut poate alții. Dimpotrivă, actrița încă profesează, contribuind recent cu talentul ei vocal la lungmetrajul animat „Animal Farm”, regizat de Andy Serkis. si o vom putea vedea și în viitorul scurtmetraj „Joan’s Teeth”.

Iar aici intervine partea care ne inspiră cu adevărat pe noi, femeile. Kathleen a fost întotdeauna extrem de deschisă în legătură cu lupta ei lungă cu artrita reumatoidă. Nu s-a ascuns în spatele unei imagini perfecte de revistă, ci a ales să vorbească asumat despre durere și recuperare.

Într-o declarație plină de forță oferită revistei Vulture, ea a spus: „Devin din ce în ce mai puternică. Așa că haideți să aflăm ce pot să fac.”

Această atitudine de a privi înainte (indiferent de obstacolele pe care corpul sau viața ți le scot în cale) este o lecție pură de iubire de sine. Până la urmă, adevărata strălucire a unei femei stă exact în capacitatea ei de a se reinventa, transformând fiecare vulnerabilitate într-un nou motiv de a merge mai departe cu capul sus.