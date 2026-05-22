Tom Hardy a fost concediat din serialul „MobLand” și nu va mai apărea în sezonul trei al dramei criminale. Decizia vine după o serie de tensiuni majore cu echipa de producție și o atitudine considerată inacceptabilă pe platourile de filmare.

Te-ai întrebat vreodată cum arată epuizarea profesională la cel mai înalt nivel? Dincolo de strălucirea Hollywood-ului, povestea lui ne arată fix acel moment în care corpul și mintea pur și simplu cedează. Iar când ajungi la capătul puterilor, primele care suferă sunt relațiile cu cei din jur și, inevitabil, cariera.

Conflicte și orgolii pe platou

Actorul, care îl interpretează pe personajul Harry Da Souza alături de Pierce Brosnan și Helen Mirren, a început să întârzie constant la filmări. Mai mult, a încercat să modifice replici și a oferit notițe nesolicitate pe scenariu, spre exasperarea întregii echipe. Conform detaliilor publicate recent de Theblast, situația a degenerat rapid pe fondul unor nemulțumiri legate de timpul de ecran.

„Mi s-a spus că Paramount a optat recent să nu îl preia pe Hardy pentru sezonul trei.” – Puck, Newsletter de industrie

Aceeași sursă menționează că au existat „confruntări cu producătorii Jez Butterworth și David Glasser, printre alții, în timpul producției recente a sezonului doi”. Butterworth chiar l-ar fi amenințat pe actor în mijlocul acestor tensiuni uriașe. Se pare că Hardy era extrem de iritat de faptul că serialul se concentra tot mai mult pe colegii săi de platou, Mirren și Brosnan.

Trecutul se repetă

Nu e prima dată când auzim despre un astfel de comportament. Acum 11 ani, pe platourile de la „Mad Max: Fury Road”, lucrurile au stat la fel de prost. Charlize Theron a fost atât de speriată de comportamentul lui agresiv încât a cerut protecție permanentă din partea unei producătoare, numindu-l la un moment dat cu termeni extrem de duri din cauza întârzierilor constante.

„Privind retrospectiv, am fost depășit de situație în multe privințe. presiunea asupra amândurora era copleșitoare uneori. Ce avea ea nevoie era un partener mai bun, poate mai experimentat în mine. Asta e ceva ce nu poate fi falsificat. Aș vrea să acum, fiind mai bătrân și mai urât, m-aș putea ridica la înălțimea acelei ocazii.” – Tom Hardy, Actor

Și totuși, dincolo de dramele de pe platou, există o realitate fizică dureroasă cu care multe dintre noi putem rezona, la o scară diferită. Anii de muncă intensă și-au spus cuvântul. Actorul a recunoscut că are nevoie de o pauză majoră în carieră pentru că, pur și simplu, corpul lui cedează.

„Am avut două operații la genunchi până acum, am discul herniat la spate, am și sciatică… Totul se prăbușește acum și nu se va îmbunătăți.” – Tom Hardy, Actor

Acum, planul lui este să petreacă mai mult timp acasă, alături de soția sa, Charlotte Riley, și de cei doi copii. Cât va dura acest concediu sabatic forțat de împrejurări și dacă pauza departe de camerele de filmat îi va aduce echilibrul de care are disperată nevoie.