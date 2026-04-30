Dacă ai fredonat în ultimul an piesele ei, vestea aceasta te va bucura. Artista spaniolă Rosalía, la doar 33 de ani, este pe cale să primească prestigiosul premiu pentru Compozitorul Internațional al Anului la gala Ivor Novello Awards din 2026, o recunoaștere uriașă a talentului său care nu mai are nevoie de nicio prezentare.

Și, până la urmă, este o confirmare pe deplin meritată.

Un premiu care încununează succesul global

Această distincție vine după o perioadă de succes răsunător pentru artista catalană. Anul trecut a lansat cel de-al patrulea album de studio, „Lux”, care a fost primit cu entuziasm de critici și a generat hituri ce au intrat în topurile din Marea Britanie, precum „Reliquia”, „La Perla” și „Berghain”. Ultima piesă este o colaborare fascinantă cu legendara artistă islandeză Björk și cu muzicianul american Yves Tumor. Iar profilul ei internațional a explodat după ce a fost desemnată Artista Internațională a Anului la ediția de anul acesta a premiilor Brit.

„A redefinit ce poate însemna compoziția”

Rosalía Tobella, pe numele ei complet, își va primi premiul în cadrul unei ceremonii fastuoase ce va avea loc la Grosvenor House din Londra, pe 21 mai. Organizatorii sunt vizibil entuziasmați de alegerea făcută. Roberto Neri, directorul executiv al The Ivors Academy, a declarat: „Suntem mândri să o celebrăm pe Rosalía drept compozitoarea internațională a anului. Compozițiile sale au capturat inimile și mințile publicului din întreaga lume. Cu versuri în peste 13 limbi, Rosalía a doborât bariere și granițe și sunt încântat că va fi celebrată de comunitatea și industria noastră în timp ce își ridică primul său premiu Ivor Novello. Această recunoaștere reflectă perspectiva noastră globală în creștere și celebrează compozitorii care definesc muzica și cultura.”

Într-o analiză publicată recent de Independent, se subliniază că versatilitatea ei este, de fapt, cheia succesului. Acest lucru este confirmat și de Tom Gray, președintele The Ivors Academy, care a adăugat: „Prin măiestria, muzicalitatea și intelectul său, Rosalía redefinește ce poate însemna compoziția. Munca ei îmbină tradiția și experimentul cu o precizie și un impact extraordinare, creând piese care evoluează continuu și ne scufundă complet în lumea ei.”

Secretul ei? Curajul de a experimenta

Te-ai gândit vreodată cum ar suna o piesă care trece firesc prin atâtea culturi? Ei bine, Rosalía face exact asta, și o face pe bune. Albumul „Lux” este o dovadă clară a acestei versatilități, conținând piese scrise în nu mai puțin de 13 limbi diferite, printre care engleză, spaniolă, arabă și germană. Este o artistă cu pregătire clasică, iar discografia ei anterioară, cu albume precum „Los Ángeles” (2017), „El Mal Querer” (2018) și „Motomami” (2022), arată o evoluție constantă. Numai că „Lux” a fost albumul care i-a adus faima la nivel mondial, consolidându-i popularitatea mai ales în Marea Britanie (o ascensiune confirmată și de prestația ei extrem de apreciată la Brit Awards).

Mai mult decât muzică: un fenomen cultural

Dar Rosalía nu se oprește aici. Dincolo de muzică, artista își face simțită prezența și în lumea cinematografiei, apărând în cel mai recent sezon al dramei pentru adolescenți „Euphoria” de la HBO, un rol care îi completează perfect imaginea de icon cultural. La gala premiilor Ivor Novello, pe lista nominalizaților se mai regăsesc nume sonore precum Olivia Dean, Lily Allen și CMAT.

Lista completă a câștigătorilor va fi anunțată pe 21 mai, dar numele care stă deja pe buzele tuturor este al ei.