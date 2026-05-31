Kendra Wilkinson, fosta vedetă Playboy ajunsă agent imobiliar, a decis să vorbească deschis despre pierderea în greutate cu ajutorul injecțiilor GLP-1. Numai că sinceritatea ei a atras un val de critici legate de corpul și vârsta sa, iar reacția ei de pe Instagram este exact doza de încredere de care aveam nevoie azi.

Te-ai gândit vreodată de ce simțim nevoia să justificăm fiecare schimbare a corpului nostru? Presiunea de a arăta într-un anumit fel după 40 de ani este o realitate cu care ne confruntăm toate. Felul în care alegem să răspundem la comentariile nesolicitate face toată diferența, iar atitudinea Kendrei demonstrează că nu trebuie să mulțumim pe nimeni altcineva în afară de noi însene.

Recomandări Prezentatorul David Muir a primit al patrulea premiu Emmy consecutiv fără semnal la telefon. A aflat la revenirea online.

După anii în care a trăit sub lupa publicului în emisiunea „The Girls Next Door”, încercând mereu să impresioneze bărbații din jur, fosta vedetă și-a schimbat complet perspectiva. Acum se concentrează pe propria persoană și refuză să mai participe la jocurile toxice de pe internet.

O decizie asumată public

Recent, ea a postat un clip în parteneriat cu compania Effecty, arătând vizibil mai slabă într-un sacou maro supradimensionat și pantaloni negri. Spre deosebire de alte vedete care ascund metodele prin care slăbesc, ea a explicat clar de ce a apelat la această soluție.

„Am observat că blugii mei sunt puțin mai strâmți în ultima vreme, așa că nu mai vreau să ies la cumpărături. Așa că m-am înscris la o companie de injecții…” – Kendra Wilkinson, vedetă TV

Așa cum am citit într-un material publicat recent de Theblast, obiectivul ei principal este să aibă din nou energie. Ea a povestit că este în luna a doua a călătoriei sale cu GLP-1 și că abordează situația cu mare atenție, bucurându-se enorm că încape din nou în blugii ei mărimea 6. A ținut să precizeze că, spre deosebire de majoritatea oamenilor, ea este sinceră în legătură cu acest proces.

Recomandări Imagini rare de la nunta fiului lui Michael J Fox. Detaliul care a impresionat fanii

Răspunsul perfect pentru critici

Iar reacțiile negative nu au întârziat să apară. Unii urmăritori i-au spus că implanturile ei mamare o fac să pară mai plinuță, în timp ce alții au numit-o direct supraponderală.

„Sânii te fac să arăți mai grea. Redu-i cu câteva mărimi. Vei arăta mai mică.” – Urmăritor anonim

Cum a reacționat ea la asta? A pus un screenshot pe Instagram Stories și le-a tăiat elanul imediat, întrebând ironic cine plătește pentru o astfel de intervenție și dacă vor contul ei de Venmo ca să o susțină financiar. chiar avea dreptate să se enerveze. Apoi a adăugat că până nu primește banii dintr-o chetă publică pe GoFundMe pentru reducția mamară, o să își iubească sânii exact așa cum sunt.

Recomandări Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit la Londra, într-o ceremonie discretă.

Așa da atitudine.

Fără scuze pentru trecerea timpului

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Un alt comentariu răutăcios viza felul în care arată fața ei, cineva scriindu-i direct că a îmbătrânit groaznic.

„Și pentru a 20.000-a oară. Sunt OK cu faptul că îmbătrânesc prost și nu mă mai interesează atenția masculină.” – Kendra Wilkinson, vedetă TV

Femeia de 40 de ani a recunoscut că în trecut folosea filtre (o greșeală pe care o făceam și noi, sinceră să fiu), dar acum își îmbrățișează trăsăturile naturale. Chiar dacă unii fani o acuză că a cedat presiunii de a fi un schelet, ea declară că este mai fericită ca niciodată și că perioada de televiziune a fost una extrem de haotică.

Discuția despre medicamentele pentru slăbit și standardele nerealiste de frumusețe continuă să împartă internetul în două tabere. Până la urmă, decizia de a folosi sau nu aceste tratamente aparține fiecărei femei în parte, iar transparența Kendrei setează un precedent pe care publicul larg îl aștepta de mult timp.