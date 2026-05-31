Joan Collins, la 93 de ani, și Celia Imrie, la 73 de ani, au atras toate privirile vineri la un prânz special dedicat directorilor de casting. Deși le despart exact două decenii, cele două actrițe au părut mai degrabă surori gemene, ambele optând pentru ținute luminoase care le-au pus în valoare eleganța naturală.

Secretul unei tinereți care sfidează timpul

Te-ai surprins vreodată căutând disperată acea cremă minune care să șteargă instant oboseala de pe chip? Apariția lui Joan ne arată că baza stă de fapt în deciziile noastre zilnice. Nu e vorba doar de tratamente scumpe, ci de lucruri pe care le putem controla și noi, zi de zi, în rutina noastră obișnuită.

La eveniment, Joan a purtat o bluză cu buline, o pălărie cu boruri largi și o rochie neagră, în timp ce Celia a ales un costum alb cu dungi. Au râs, s-au simțit bine și au pozat alături de soțul lui Joan, Percy Gibson, și de alți actori cunoscuți precum Charles Dance și Marisa Berenson. Iar imaginile cu ele au stârnit imediat o curiozitate firească. Cum reușește o femeie trecută de 90 de ani să arate atât de vibrant?

Într-un material publicat recent de Hellomagazine, aflăm exact care este filozofia de viață a vedetei din Dinastia. Și sincer, e mult mai simplă decât te-ai aștepta.

„Cred pur și simplu în viața sănătoasă. Nu mănânc prostii, dorm opt ore, fac mișcare. Este foarte simplu.„ – Joan Collins, Actriță

Dar că nu e doar atât. Genetica joacă un rol uriaș, lucru pe care actrița îl recunoaște deschis. Tatăl ei a trăit până la 87 de ani, o vârstă impresionantă pentru cineva născut în 1903. Mai mult, mama ei a fost o pionieră a îngrijirii preventive. Le-a oferit ei și surorii sale suplimente încă din copilărie, într-o perioadă în care absolut nimeni nu făcea asta.

Fără intervenții estetice

Poate cel mai surprinzător detaliu în era filtrelor și a procedurilor estetice rapide este refuzul categoric al actriței de a apela la bisturiu sau injecții.

„Nu cred în ace și chestii de genul. Nu am avut niciodată Botox sau altceva în față.” – Joan Collins, Actriță

Să fim serioase, e o declarație puternică la Hollywood. Secretul ei stă însă într-o rutină de exerciții fizice, pe care le practică de până la patru ori pe săptămână. Recunoaște că nu mai sunt la fel de extenuante ca în tinerețe, dar le menține cu sfințenie, glumind că nu poți avea picioare frumoase fără efort.

Pe lângă mișcare, Joan pune un accent enorm pe sănătatea mentală. O copilărie echilibrată, cu o mamă iubitoare și un tată strict, a ținut-o departe de vicii, alcool sau droguri. A știut mereu că sănătatea emoțională se reflectă direct pe chip.

Ce putem lua noi din toată povestea asta? clar nu putem schimba genetica pe care am primit-o. Dar putem să ne asigurăm cele opt ore de somn la noapte, să fim mai atente la ce punem în farfurie și să facem acea plimbare de seară. Până la urmă, regula de aur a actriței este că dacă te simți bine, arăți bine, iar acesta este un obiectiv pe care merită să îl trecem pe lista noastră de priorități chiar de azi.