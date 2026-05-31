Știi genul acela de nuntă despre care afli abia după ce invitații au plecat deja acasă? Exact asta au făcut Dua Lipa și Callum Turner. Cei doi s-au căsătorit astăzi într-o ceremonie intimă și plină de stil la Londra, departe de agitația mediatică obișnuită.

Iar dacă te pregătești și tu de nuntă sau pur și simplu iubești moda, decizia lor îți confirmă o super tendință a momentului. Tot mai multe cupluri aleg să separe complet cununia civilă, ținută doar cu o mână de prieteni și familie, de petrecerea fastuoasă care urmează mai târziu.

Ținuta atipică aleasă pentru primărie

Să fim sincere, când ești un popstar global, presiunea pe rochia de mireasă este uriașă. Dar Dua a ales o rută complet diferită și extrem de rafinată pentru evenimentul de la Old Marylebone Town Hall, o locație preferată de celebrități londoneze precum Paul McCartney sau Liam Gallagher. A renunțat la rochia clasică pentru un costum alb personalizat.

Recomandări Imagini rare de la nunta fiului lui Michael J Fox. Detaliul care a impresionat fanii

Creația este semnată Schiaparelli couture și a fost gândită special pentru ea de designerul Daniel Roseberry. Vorbim despre un blazer din cady ivoire cu nasturi aurii, asortat cu o fustă asimetrică care îi dădea o notă modernă. Și pentru că detaliile fac mereu diferența într-o ținută aparent simplă, și-a completat look-ul cu o pălărie cu boruri largi de la Stephen Jones, mănuși albe și pantofi stiletto Christian Louboutin. Callum a mers la sigur cu un costum bleumarin clasic, la două rânduri de nasturi.

Petrecerea grandioasă care urmează în Italia

Numai că lucrurile nu se opresc aici pe străzile ploioase din Anglia. Cum scrie Vogue într-un material publicat astăzi, aceasta este doar prima parte a festivităților. Urmează un eveniment grandios de trei zile în Palermo, Sicilia.

Pe lista invitaților care se pregătesc de zbor spre Italia se află nume grele precum Elton John, Charli XCX, Mark Ronson și Donatella Versace. De altfel, se zvonește prin culisele modei că Simon Porte Jacquemus, care îi este prieten vechi, i-ar fi creat a doua rochie de mireasă.

Recomandări Malia Obama le-a interzis părinților să se implice în cariera sa din film. Michelle Obama a dezvăluit decizia fiicei.

Relația lor a evoluat rapid, dar extrem de asumat. S-au cunoscut inițial la The River Café din Londra și au început să iasă împreună în ianuarie 2024. Anul trecut, artista a confirmat logodna într-un interviu de copertă, explicând cât de natural a venit această decizie.

„Da, suntem logodiți. Este foarte emoționant. Această decizie de a îmbătrâni împreună, de a vedea o viață și pur și simplu, nu știu, de a fi cei mai buni prieteni pentru totdeauna, este un sentiment cu adevărat special.” – Dua Lipa, artistă

Ce urmează acum

Până la urmă, cununia civilă a fost doar o repetiție elegantă. Acum toată atenția lumii modei se mută spre sudul Italiei. Exact ce fel de creație spectaculoasă va purta Dua Lipa sub soarele sicilian și dacă Jacquemus va semna cu adevărat rochia principală a evenimentului.