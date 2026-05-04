Prima zi a finalei Campionatului Mondial de Snooker a fost marcată de un incident complet neașteptat. O femeie din public a sărit peste barierele de protecție și a întrerupt meciul într-un mod care a lăsat audiența fără cuvinte.

Un protest neobisnuit in mijlocul meciului

Te-ai gândit vreodată cum e să asiști la o competiție sportivă de prestigiu și liniștea absolută să fie spartă brusc de o voce din public? Fix asta s-a întâmplat duminică după-amiază, pe 3 mai, la teatrul Crucible din Sheffield. Jucătorii Shaun Murphy și Wu Yize disputau liniștiți al treilea frame al meciului lor.

Dar liniștea nu a durat prea mult.

O spectatoare a decis să ia lucrurile pe cont propriu într-un protest bizar legat de taxa pentru licența TV a postului BBC. Femeia a țâșnit pur și simplu din mulțime spre zona de joc. Arbitrul Rob Spencer a reacționat imediat și s-a grăbit să o oprească înainte ca ea să ajungă fizic la masă.

Cifrele și regulile stricte ale jocului au fost puse pe pauză.

Cine este tanara din spatele incidentului

Stai puțin, că povestea devine și mai interesantă. Identitatea femeii nu a rămas mult timp un mister, ieșind rapid la iveală că protagonista acestui moment tensionat este Sasha Swan, o creatoare de conținut pe platforma OnlyFans.

Asa cum semnaleaza Independent intr-o relatare detaliata despre incidentul de duminica, tanara nu s-a sfiit sa isi strige nemultumirile cat a putut de tare chiar in arena (ignorând complet eticheta sportului).

În timp ce arbitrul încerca să gestioneze haosul creat la teatrul Crucible, Swan a strigat din toți rărunchii o frază care a ajuns direct pe transmisiunea live.

„cine dracu’ își plătește licența oricum? Nimeni nu-și plătește licența TV.”

Reactia de dupa scandal

Și totuși, lucrurile nu s-au oprit la marginea mesei de snooker. Trăim într-o eră digitală, unde mutarea oricărei discuții în mediul online se întâmplă instantaneu.

Sasha Swan a publicat ulterior un videoclip pe rețelele de socializare în care și-a asumat întreaga responsabilitate pentru cascadoria făcută. Pe bune, chiar a ținut să clarifice că ea a fost cea care a oprit meciul dintre Shaun Murphy și Wu Yize.

În acea înregistrare filmată după protest, ea și-a continuat pledoaria cu același ton agresiv la adresa postului de televiziune.

„Cine își plătește licența TV? Nimeni nu-și plătește licența TV. Nu-mi pasă, dă-o dracu’ de BBC și dă-l dracu’ de snooker.”