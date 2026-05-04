Te-ai întrebat vreodată cum ai reacționa dacă o lume întreagă ți-ar analiza fiecare rid după o apariție publică? Ei bine, Olivia Wilde tocmai ne-a predat o lecție superbă de autoironie și asumare. Totul a pornit de la un interviu din 24 aprilie, acordat la San Francisco International Film Festival, unde actrița în vârstă de 42 de ani promova comedia „The Invite”.

Cum a răspuns actrița comentariilor răutăcioase

Oamenii de pe internet nu iartă pe nimeni. Imediat după apariția clipului, rețelele sociale s-au umplut de colaje în care fața actriței era comparată cu Gollum din „Stăpânul Inelelor” sau cu faimosul Crypt-Keeper din „Tales of the Crypt”. Ba chiar cineva a scris negru pe alb că „Ea poate juca în varianta live-action Corpse Bride”.

Și cum a ales Olivia să gestioneze situația? Cu mult umor. Pe 3 mai, a postat un video pe Instagram Stories, înfofolită într-o pătură și purtând un hanorac.

„Lasă pe seama fratelui tău mai mic să facă mișto de tine la maximum”, a scris vedeta. În clip, fratele ei o întreabă direct: „Olivia Wilde, vrei să abordezi zvonurile recente conform cărora ești un «cadavru înviat»?”. Râzând cu poftă, ea a explicat că de vină a fost un obiectiv de tip fisheye și faptul că a stat prea aproape de cameră.

„Este uluitor. Este o imagine uluitoare”, a recunoscut ea. Apoi a clarificat rapid situația: „Asta nu este realitatea. Mai ai și alte întrebări?”. După ce fratele ei a izbucnit în râs, ea și-a acoperit fața și a adăugat: „Nu sunt… Nu sunt moartă”.

Presiunea perfecțiunii și zvonurile despre Ozempic

Să fim serioase, trăim într-o eră în care orice fluctuație de greutate este imediat disecată. Așa cum semnalează Theblast într-o analiză detaliată a acestui fenomen, mulți internauți s-au grăbit să speculeze că actrița ar folosi Ozempic pentru slăbit. Iar nebunia asta cu medicamentele pentru diabet folosite pentru a da jos câteva kilograme nu e doar o problemă la Hollywood. O vedem clar și în România, unde farmaciile din București sau Cluj se confruntă des cu stocuri epuizate, lăsând pacienții reali fără tratament doar pentru că mirajul slăbirii rapide a prins la publicul larg.

Dar în cazul Oliviei, fanii fideli au sărit imediat să o apere. Unii au amintit că look-ul ei este pur și simplu rezultatul îmbătrânirii naturale și al stilului ei de viață vegan (regim pe care îl ține de la vârsta de 12 ani, alternând uneori cu vegetarianismul).

„Ea a fost mereu slabă; pur și simplu îmbătrânește”, a punctat un fan. Altul a adăugat ceva ce uităm adesea când derulăm obsesiv feed-ul: „Asta este din vina obiectivului camerei și a luminii. Este în continuare superbă. Nu credeți tot ce vedeți.”.

Un alt utilizator a distribuit o poză mai veche a vedetei, dând vina pe niște „filtre oribile”, în timp ce altcineva a pus punctul pe i: „Oamenii pur și simplu îmbătrânesc, frate. Știu că asta ar putea fi o noutate pentru tine, dar este pe bune. Colagenul scade în timp”.

Cineva chiar a întrebat revoltat: „Nu era deja incredibil de slabă? De ce o fac să pară un demon?”.

Comparațiile nu s-au oprit aici, unii aducând-o în discuție pe Kelly Osbourne. Aceasta a negat însă că ar folosi injecțiile minune, explicând că a slăbit prin dietă strictă și o operație de micșorare a stomacului.

Curajul de a trăi după propriile reguli

Dincolo de ecrane și comentarii, viața reală continuă.

Numai că presiunea publică nu este o noutate absolută pentru actrița americană. În ianuarie 2021, când a început o relație cu Harry Styles (fostul membru One Direction, cu 10 ani mai tânăr), a fost din nou ținta criticilor. Într-un interviu din decembrie 2021 pentru revista Vogue, ea mărturisea că este „tentant” să corecteze prejudecățile lumii despre viața ei personală.

Totuși, a ales să nu lase părerile altora să o definească.

„Cred că ceea ce realizezi este că, atunci când ești cu adevărat fericită, nu contează ce cred străinii despre tine. Tot ce contează pentru tine este ceea ce e real, și ceea ce iubești, și pe cine iubești”, declara ea atunci, menționând clar că se simte „mai fericită” și „mai sănătoasă” ca niciodată.

Până la urmă, atitudinea ei relaxată în fața criticilor ne amintește o lecție prețioasă. Când ești împăcată cu tine însăți, nicio poză nereușită și niciun comentariu răutăcios nu îți pot dicta valoarea sau fericirea.