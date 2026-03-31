După patru ani lungi de așteptare, sezonul trei din Euphoria se pregătește de lansare, iar distribuția arată destul de diferit. HBO a confirmat că „același nucleu de actori” se va întoarce, însă lista include și câteva nume noi, dar și absențe care vor fi cu siguranță resimțite de fani. Iar acțiunea face un salt de cinci ani în viitor, mutând personajele dincolo de dramele de liceu.

Cine se întoarce în sezonul 3?

Zendaya, fireste, revine în rolul lui Rue. Premiată de două ori cu Emmy pentru această interpretare (în 2020 și 2022), actrița este și producător executiv, deci era greu de imaginat serialul fără ea. saltul în timp, Zendaya a glumit că „există o limită la câtă dramă de liceu poți suporta”. Ea a detaliat viziunea pentru noile episoade. „Va fi surprinzator să vedem și să înțelegem aceste personaje în afara contextului liceului și cum toate lucrurile pe care le-am văzut când erau copii și erau la liceu le afectează maturitatea și cine devin într-o lume mult mai mare. Voi fi interesată să văd și eu ce se întâmplă”, a declarat ea.

Alături de ea se întorc Hunter Schafer în rolul lui Jules, Sydney Sweeney ca Cassie și Jacob Elordi în rolul lui Nate Jacobs. Și Alexa Demie, cu ținutele ei impecabile, revine în rolul lui Maddy.

Personaje cu vieți complet schimbate

Dacă o credeați pe Cassie controversată până acum, stați să vedeți ce urmează. Sydney Sweeney a explicat la Jimmy Fallon că de data asta „Cassie e nebună” și a tachinat publicul spunând că personajul este „dezechilibrat”. Numai că, se pare, totul face parte dintr-o călătorie spre „autodescoperire”. În plus, Cassie își plănuiește nunta cu Nate și, aparent, a devenit creatoare de conținut pentru adulți. Cum vine asta? O replică a lui Nate din trailer oferă un indiciu: „Eu muncesc toată ziua, iar viitoarea mea mireasă stă cu picioarele desfăcute pe internet”.

Și celelalte personaje au evoluat. Jules explorează viața de „sugar baby” și studiile la școala de artă, în timp ce Maddy pare să fie cea mai de succes, lucrând la Hollywood ca agent de talente respectat.

Iar Jacob Elordi, ocupat în ultimii ani cu filme precum „Wuthering Heights” și „Frankenstein”, a promis că personajul său, Nate, este „mai drăguț” ca înainte. Totuși, actorul și-a exprimat și o oarecare îndoială legată de revenire. Într-un interviu, a recunoscut: „Dacă funcționează sau nu, nu știu. Există o șansă ca ceea ce am făcut – ceea ce am făcut eu – să nu fie bun. Nu sunt sigur.”

Absențe notabile și un omagiu emoționant

Din păcate, nu toți actorii revin. Barbie Ferreira (Kat Hernandez) a anunțat încă din 2022 că părăsește serialul, spunând că a fost o „decizie reciprocă” de a încheia povestea personajului ei. Nici Storm Reid (Gia Bennett), Austin Abrams (Ethan Lewis) sau Algee Smith (Chris McKay) nu se vor întoarce.

O veste tristă a fost decesul actorului Eric Dane, care l-a interpretat pe Cal Jacobs. El a murit în februarie 2026, la un an după ce a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (ALS). În ciuda diagnosticului, Dane a filmat pentru sezonul trei și va apărea postum. Creatorul serialului, Sam Levinson, i-a adus un omagiu: „A fost o onoare să lucrez cu el. A fost un dar să-i fiu prieten. Familia lui Eric este în rugăciunile noastre. Fie ca amintirea lui să fie o binecuvântare.”

Surprizele sezonului: 7 vedete invitate

Pe lângă nucleul cunoscut, sezonul trei vine cu o listă impresionantă de apariții speciale. V-ați fi gândit vreodată să-i vedeți în Euphoria pe cântăreața Rosalía sau pe youtuber-ul Trisha Paytas? Ei bine, se întâmplă. Li se alătură fostul jucător NFL Marshawn Lynch, actorii Kadeem Hardison, Natasha Lyonne și Danielle Deadwyler, dar și regizorul Eli Roth.

Lista celor care se întorc este completată de Alanna Ubach (Suze), Dominic Fike (Elliot), Nika King (Leslie, mama lui Rue) și alți actori din roluri secundare, precum Daeg Faerch (Mitch), Melvin Bonez Estes (Bruce), Paula Marshall (Marsha), Sophia Rose Wilson (BB) și Zak Steiner (Aaron).